Diretta/ Albinoleffe Ternana (risultato finale 2-1), info streaming video: Calori a rischio esonero

E’ terminata 2-1 la sfida tra Albinoleffe e Ternana, con i padroni di casa che sono riusciti a conservare il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Le Fere nel finale hanno provato in tutti i modi a trovare la via del pari, senza successo. Al 37’ della ripresa è scoppiata una maxi-rissa, che ha spinto l’arbitro ad espellere il rossoverde Altobelli. Da segnalare solo un tiro al limite di Defendi, ben parato da Cortinovis. Punti importanti per i bergamaschi che ‘staccano’ la Virtus Verona ultima e mettono nel mirino il 17esimo posto. Altro passo falso per gli umbri, che hanno raccolto solo due punti nelle ultime cinque uscite: traballa la panchina di Calori, subentrato in corsa a Di Canio. La dirigenza valuterà la sua posizione nelle prossime ore, con la Ternana che al momento sarebbe fuori dalla zona play-off nonostante una rosa di primissimo livello. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DIRETTA ALBINOLEFFE TERNANA (RISULTATO LIVE 2-1): REGGONO I BERGAMASCHI IN DIECI

La diretta di Albinoleffe Ternana ci porta all’ora di gioco col risultato ancora fermo sul 2-1. La squadra bergamasca è stata brava a tenere il risultato in piedi, dimostrando di avere grande qualità nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Romizi nel primo tempo. Pronti via nella ripresa le Fere hanno sostituito Rivas con Bifulco passando a un 4-2-3-1 più offensivo e con la voglia di trovare il pareggio. Gli umbri attaccano con grande volontà, ma non hanno grandissime occasioni. L’Albinoleffe è riuscita fino a questo momento a chiudersi, senza soffrire più di tanto e senza occasioni pericolose subite. Da poco poi è uscito Sbaffo per l’ingresso in campo di Giorgione che può dare più muscoli in mezzo al campo. Sarà interessante vedere cosa accadrà da qui alla fine con due squadre che hanno ancora alcuni assi nella manica in panchina in grado di cambiare la partita in corso. (agg. di Matteo Fantozzi)

PARI DI MARILUNGO DOPO IL ROSSO A ROMIZI

Siamo all’intervallo della diretta di Albinoleffe Ternana e il risultato è di 2-1. Ad accorciare ci ha pensato Guido Marilungo al minuto 28 con una grande giocata. Proprio poco prima era stato espulso Romizi con il rosso diretto da parte dell’arbitro. L’Albinoleffe dovrà giocare così tutta la ripresa in inferiorità numerica e questo potrebbe condizionare il risultato con le Fere che tornano nello spogliatoio in svantaggio ma con grande carica dal punto di vista emotivo. Sicuramente i bergamaschi dovranno effettuare almeno una sostituzione per rimettere a posto un po’ la squadra che ha perso il suo perno cioè Romizi. Al momento però si sono semplicemente stretti Genevier e Sbaffo che giocavano da interni nel 3-5-2. Dall’altra parte invece c’è orala convinzione che alzando un po’ il baricentro possa arrivare la rete del pareggio e magari giocarsi addirittura la vittoria, insperata quando Sbaffo a metà della prima frazione aveva portato i suoi in doppio vantaggio. (agg. di Matteo Fantozzi)

UNO-DUE TERRIBILE

La diretta di Albinoleffe Ternana ci porta alla metà della prima frazione di gioco col risultato che è già sul 2-0. Pronti via i padroni di casa passano in vantaggio con Razzitti e poi raddoppiano con un tiro praticamente da centrocampo di Sbaffo. Pronti via ci prova subito Razziti con Gagno che gli dice di no. Subito dopo, al minuto 6, riesce a sbloccare lui la partita sfruttando da un errore clamoroso della difesa avversaria. Frediani poi sbaglia con un contropiede che sembrava pronto a regalare un altro splendido gol. Al tredicesimo arriva un raddoppio con un pallonetto praticamente da centrocampo di Sbaffo. Andiamo a vedere le formazioni: ALBINOLEFFE 3-5-2 – Cortinovis; Gusu, Gavazzi, Mondonico; Stefanelli, Genevier, Romizi, Sbaffo, Gonzi; Cori, Razzitti. A disposizione: Athanasiou, Coser, Giorgione, Kouko, Mandelli, Nichetti, Ravasio, Ruffini, Sabotic, Sibilli. TERNANA – 3-5-2 – Gagno; Russo, Diakite, Bergamelli; Defendi, Altobelli, Pobega, Furlan, Rivas; Frediani, Marilungo. A disposizione: Bifulco, Boateng, Callegari, Fazio, Hristov, Iannarilli, Paghera, Vantaggiato, Vitali. (agg. di Matteo Fantozzi)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente al calcio d’inizio di AlbinoLeffe Ternana, perciò vale la pena leggere alcune delle statistiche legate alle due squadre che si affrontano all’Atleti Azzurri d’Italia. Stagione complessa quella dei bergamaschi, anche dal punto di vista dei numeri: i 16 gol fatti sono un numero decisamente da retrocessione, anche considerando che quando la squadra trova il modo di andare a segno subisce regolarmente di più. La vittoria manca dallo scorso 22 dicembre, da allora quattro sconfitte e tre pareggi; anche in casa la media è inferiore al punto a partita. La Ternana è tornata a fare punti dopo tre sconfitte consecutive, ma non vince dal 27 dicembre: recentemente è anche stata eliminata dalla Coppa Italia Serie C per mano della Viterbese, e dunque per Alessandro Calori sono davvero tempi duri. Staremo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, al quale dobbiamo subito dare la parola al campo: mettiamoci comodi, perché finalmente la diretta di AlbinoLeffe Ternana comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

I TESTA A TESTA

Verso la diretta di AlbinoLeffe Ternana, possiamo osservare che questa partita di Serie C vanta sette precedenti, di cui ben sei sono stati disputati in Serie B tra il 2003 e il 2006, quando per tre stagioni consecutive AlbinoLeffe e Ternana fecero entrambe parte del campionato cadetto, mentre la settima partita naturalmente è quella d’andata della stagione in corso. Ricordiamo allora subito che il 17 ottobre scorso la Ternana si impose per 1-0 davanti al pubblico amico dello stadio Libero Liberati grazie al gol messo a segno da Guido Marilungo al minuto 85 su assist di Federico Furlan. In totale sono ben quattro le vittorie per la Ternana, che è dunque in vantaggio nel bilancio complessivo completato da due successi per l’AlbinoLeffe (entrambi a Bergamo) e un solo pareggio, a Terni. Il bilancio delle reti vede avanti gli umbri, ma solamente per una minima differenza dal momento che parliamo di un 6-5 umbro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

AlbinoLeffe Ternana, diretta dall’arbitro Cristian Cudini che fa parte della sezione Aia di Fermo, sarà una partita del turno infrasettimanale di Serie C, che in questi giorni ci propone la sua ventiseiesima giornata. Oggi martedì 12 febbraio 2019 è in particolare il giorno dedicato al girone B, ecco perché alle ore 18.30 si giocherà questa sfida allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. AlbinoLeffe Ternana, fatte le debite proporzioni, mette di fronte due squadre in difficoltà. Per quanto riguarda i bergamaschi, la crisi è evidente: l’AlbinoLeffe è reduce dalla sconfitta contro la FeralpiSalò ma in generale tutta la stagione dei seriani è pessima, come testimonia l’ultimo posto in classifica con appena 19 punti, che adessoo impone di non guardare in faccia a nessuno per cercare ovunque punti salvezza. La Ternana sta meglio, ma di sicuro è lontana dagli obiettivi di inizio stagione: con 32 punti gli umbri sarebbero addirittura fuori dalla zona playoff dopo il pareggio casalingo con la Virtus Verona, pur tenendo conto delle due partite ancora da recuperare questa è una posizione davvero deludente per due big del girone B.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TERNANA

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di AlbinoLeffe Ternana. Per i bergamaschi di mister Marcolini adottiamo un 3-5-2 che potrebbe vedere titolari Cortinovis in porta, Mondonico, Gavazzi e Riva per formare la difesa a tre davanti a lui. A centrocampo possibile la linea con Gusu, Sbaffo, Genevier, Romizi e Gonzi, infine Razzitti e Cori potrebbero formare la coppia d’attacco dell’AlbinoLeffe. Modulo 3-5-2 anche per la possibile risposta della Ternana: Iannarilli in porta, Fazio, Bergamelli e Russo davanti a lui nella difesa a tre; in mediana invece i possibili titolari sono Difendi, Paghera, Altobelli, Pobega e Frediani, infine Vantaggiato e Marilungo dovrebbero essere la coppia d’attacco della Ternana.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo anche uno sguardo al pronostico su AlbinoLeffe Ternana, basandoci sulle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet. Favoriti gli ospiti, tanto che il segno 2 è quotato a 2,10, mentre poi si sale fino a 2,95 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine il segno 1 varrebbe 3,75 volte la posta in palio per chi crederà nelle possibilità dell’AlbinoLeffe.

