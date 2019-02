DIRETTA/ Fenerbahce Zenit (risultato finale 1-0) streaming video e tv: la decide Slimani

DIRETTA FENERBAHCE ZENIT SAN PIETROBURGO (RISULTATO FINALE 1-0): LA DECIDE SLIMANI

Inizia la ripresa tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo, decide al momento la rete di Slimani, ricordiamo che lo Zenit ha sprecato un calcio di rigore con Mak. Slimani ci prova con un colpo di testa e per poco non sfiora la doppietta. Lo Zenit sta attaccando alla ricerca del pari, in questo modo si espone al contropiede dei padroni di casa. Mak serve un grande pallone a Dzyuba che di testa impegna il portiere avversario. Dieci minuti alla fine di una gara che può regalare ancora tante emozioni. Valbuena serve Ayew che tira da fuori area, il tiro di sinistro non trova la porta. Termina la gara di andata dei sedicesimi di finale tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo. Una rete nella prima frazione di Slimani ha deciso la gara, mentre Mak ha fallito un calcio di rigore nel finale di prima frazione. (agg. Umberto Tessier)

SLIMANI FULMINA LUNEV

Inizia il match tra Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo, gara valida per i sedicesimi di Europa League. Molto attivo Victor Moses che conquista un buon calcio di punizione. Primo giallo del match ai danni di Rakitskiy per un brutto fallo. Kaldirim ci prova con un tiro da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta. Isla è il secondo ammonito della gara. Slimani! Padroni di casa che passano in vantaggio al ventesimo minuto di gioco! La sfera arriva in area con il tiro che termina nell’angolino basso, l’assist è arrivato direttamente da calcio d’angolo battuto da Victor Moses. Gara piacevole tra due compagini che non tirano indietro la gamba e combattono su ogni pallone. La compagine turca sta meritando il vantaggio. (agg. Umberto Tessier)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fenerbahce-Zenit sarà una sfida trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky, che si potranno collegare sul canale numero 203 del satellite, ovvero Sky Sport Football. Per loro ci sarà anche la possibilità di vedere la sfida in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, dispositivi mobili come tablet o smartphone oppure smart tv.

SQUADRE IN CAMPO!

Per la diretta di Fenerbahce Zenit San Pietroburgo andiamo a vedere le statistiche. I turchi sono arrivati a questo punto dell’Europa League grazie al secondo posto nel Gruppo D. I canarini gialli di Ersun Yanal sono arrivati secondi dietro alla Dinamo Zagabria in un raggruppamento dove c’erano anche Spartak Trnava e Anderlecht. In 6 partite hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. In equilibrio è anche il bilancio delle reti 7 tra subite e fatte. Un attacco dunque che segna poco e una difesa che subisce abbastanza. Dall’altra parte lo Zenit Sanpietroburgo ha vinto invece il Gruppo C davanti in ordine a Slavia Praga, Bordeaux e Copenaghen. I russi hanno totalizzato 11 punti a fronte di 3 successi, 2 pari e 1 solo ko. L’attacco si è dimostrato abbastanza abulico con appena 6 gol fatti, ma la difesa ha retto incassando “solo” 5 reti nelle gare del girone. Non è sicuramente uno scontro tra titani, ma c’è da aspettarsi che possa uscire una bella partita, visto che entrambe sanno che stasera si giocano molto della loro stagione in Europa. Ora parola al camp: finalmente Fenerbahçe Zenit comincia! (agg. di Matteo Fantozzi)

IL CAMMINO FIN QUI

Fenerbahce-Zenit, diretta dall’arbitro Bouquet, si gioca martedì 12 febbraio 2018 alle ore 18.55 e sarà una delle sfide valevoli per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella fase a gironi della competizione, lo Zenit San Pietroburgo ha vinto il suo girone con un punto di vantaggio sullo Slavia Praga, mentre il Fenerbahce ha preceduto di una sola lunghezza il Trnava nella corsa alla vittoria del suo girone. Per i turchi quella in corso è una delle stagioni più difficili della loro storia, addirittura quintultimi con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione e con ormai la certezza di essere fuori dalle posizioni europee del campionato turco. Lo Zenit è ancora in sosta nel campionato russo, interrottosi lo scorso 9 dicembre, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite disputate e il discorso per il titolo riapertosi, col Krasnodar riavvicinatosi ad un solo punto dalla vetta.

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHCE ZENIT

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena presso il Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul. I padroni di casa del Fenerbahce schiereranno Volkan Demirel tra i pali, il cileno Isla sull’out difensivo di destra e Kaldirim sull’out difensivo di sinistra, mentre il russo Neustadter e Aziz saranno i centrali della retroguardia. Il brasiliano Jailson sarà il vertice di centrocampo schierato davanti alla difesa, con il tedesco Arslan ed Ekici centrali sulla mediana. Sulla fascia destra si muoverà il marocchino Dirar e sulla fascia sinistra il ghanese Ayew, mentre in attacco lo spagnolo Soldado sarà confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà lo Zenit San Pietroburgo con Lunev tra i pali e una difesa a tre composta dal capitano Anyukov, dal serbo Ivanovic e dallo sloveno Mevlja. A centrocampo al fianco del brasiliano Hernani giocheranno Erokhin e Ozdoev, mentre Kuzyayev a destra e lo slovacco Mak a sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco l’argentino Driussi sarà affiancato da Dzyuba.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 4-1-4-1 del tecnico turco del Fenerbahce, Yamal, ed il 3-5-2 del tecnico russo dello Zenit San Pietroburgo, Semak. Non ci sono precedenti ufficiali nelle Coppe Europee tra le due formazioni, lo Zenit San Pietroburgo ha vinto l’Europa League nel 2008 battendo nella finalissima i Rangers Glasgow, per il Fenerbahce il miglior risultato nella competizione resta la semifinale raggiunta nel 2013.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo, sempre importante per le squadre turche, porta i bookmaker a considerare il Fenerbahce solo leggermente favorito rispetto allo Zenit San Pietroburgo. Vittoria interna quotata 2.60 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.15 la quota del pareggio e William Hill offre a 3.00 la quota per l’eventuale affermazione esterna. Per i gol realizzati nel corso della partita dalle due squadre, over 2.5 e under 2.5 vengono rispettivamente quotati 2.20 e 1.60 da Bwin.

