PROBABILI FORMAZIONI/ Ajax Real Madrid: diretta tv. Ballottaggi aperti in attacco (Champions League)

Considerando ora le mosse in attacco per le probabili formazioni di Ajax e Real Madrid, vediamo bene che sia Ter Hag che Solari potrebbero venir tentati da qualche ballottaggio, visto che entrambi gli allenatori hanno a disposizione una panchina ben ampia. Ecco quindi che per i lancieri la lotta è tra Tadic e Huntelaar per la prima punta: entrambi hanno firmato prestazioni davvero importanti in stagione e a oggi hanno messo a tabella un totale di 23 gol in due. Qualche dubbio poi lo si accende anche per Solari e il suo Real Madrid. Qui infatti Bale potrebbe venir in contrasto con Vazquez o Asencio per la maglia da titolare e pure Benzema potrebbe doversi lottare la titolarità domani in campo con Diaz. Il numero 9 però dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, con il dichiarato obiettivo di chiudere in fretta la partita ad Amsterdam.

A CENTROCAMPO

Se in difesa non mancano diversi ballottaggi aperti, per le probabili formazioni di Ajax Real Madrid, sia Erik Ter Hag che Santiago Solari hanno optato per degli schieramenti sicuri a centrocampo. Ecco quindi che per il Real Madrid la certezza si chiama Casemiro (fresco di gol pure), che ancora una volta sarà accompagnato da Luka Modric e Toni Kroos dal primo minuto. Per l’Ajax occhi puntati su Donny Van de Beek atteso sulla tre quarti a supporto delle due punte di attacco e posto appena di fronte al duo Lasse Schone-Frenkie De Jong, già provato in diverse occasioni durante questa stagione. Attenzione solo al numero 6 che potrebbe subire la concorrenza di Dolberg ma solo per la ripresa della partita di Champions league e nel caso in cui le cose in campo ad Amsterdam non stessero andando bene.

LA DIFESA

Come abbiamo visto prima analizzando le probabili formazioni di Ajax Real Madrid, benché entrambi i tecnici punteranno per la sfida di domani solo sugli uomini più in forma, i ballottaggi non mancano. Ecco infatti che i lancieri, che rispetto all’ultimo match di Champions League disputato hanno già perso Wober per vicende di mercato, dovranno affidassi nuovamente al vice Onana, visto che il numero 1 titolare Varela è out. Ballottaggio aperto anche in casa del Real Madrid visto che Solari sarà di nuovo in dubbio tra Courtois e Navas per il posto a difesa dello specchio dei Blacos,. Infortuni a parte in stagione i due numeri 1 si sono alternati senza un particolare criterio. Senza quindi una gerarchia fissata i due sono dati sul 50:50 per la maglia da titolare domani sera: vedremo che farà Solari.

INFO E ORARIO

Si accenderà solo domani mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 21.00 la partita tra Ajax e Real Madrid, valida come sfida di andata degli ottavi di finale della Champions League: è tempo quindi vedere quali saranno le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni che vedremo in campo domani sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. La sfida è di primissimo livello e l’età giovane dello spogliatoio di Erik Ten Hag non deve far pensare a una sfida in discesa per i Blancos. Ecco perchè, per le probabili formazioni di Ajax Real Madrid, lo stesso Solari dovrebbe puntare sui suoi giocatori titolari, pur tenendo presente la lunga panchina a disposizione dell’allenatore dei Galacticos.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ajax Real Madrid sarà disponibile per tutti: si tratta infatti della partita che verrà trasmessa in chiaro su Rai Uno, e dunque anche con la possibilità di seguirla in diretta streaming video visitando il sito www.raiplay.it. Naturalmente per i clienti del satellite a pagamento resta valida l’opzione dei canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, in questo caso potrete attivare l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone

PROBABILI FORMAZIONI AJAX REAL MADRID

LE MOSSE DI TEN HAG

Per la partita di domani di Champions League, il tecnico dei lancieri non dovrebbe rinunciare al 4-2-3-1 che abbiamo già ammirato in questa stagione, ma dove i ballottaggi potrebbero anche rivelarsi ampi. Ecco quindi che dovremmo vedere tra i pali Onana, visto che Varela è ancora fuori dai giochi: di fronte al numero della compagine olandese ecco poi Blind e De Ligt, mentre toccherà a Tagliafico e Mazraoui agire ai lati benché certo rimangano dalla panchina diversi giocatori in ottimo stato di forma come Kristensen. Per la mediana dei lancieri si candidano De Jong e Schone, già in campo pochi giorni fa, ma non sottovalutiamo il profilo di Dolberg magari per la ripresa. Sulla tre quarti la maglia sarà sulle spalle di Van de Beek. Pochi i dubbi del tecnico dell’Ajax poi per l’attacco, con il terzetto titolare composto da Neres, Ziyech e Tadic: segnaliamo però che dalla panchina scalpita Huntelaar.

LE SCELTE DI SOLARI

Per le probabili formazioni di Ajax Real Madrid Solari dovrebbe mettere in campo molti dei suoi titolari fissi, visto che il match appare decisivo, ma forse non alla pari almeno sulla carta. Il tecnico dei Galacticos quindi dovrebbe confermare il 4-3-3 titolare dove però il primo dubbio arriva in porta: schierare Navas o Courtois? Il ballottaggio è sul 50:50 ma forse il belga potrebbe avere qualche chance in più. Di fronte all’ex Chelsea dovremmo vedere dal primo minuto Varane e Ramos al centro, mentre sulle fasce esterne del reparto arretrato si candidano dal primo minuto Marcelo e Carvajal. Per la mediana pare confermato dal primo minuto in cabina di regia Casemiro (in rete poi pochi giorni fa contro l’Atletico Madrid), mentre al suo fianco agiranno Modric e Kroos. Per l’attacco i ballottaggi sono abbastanza ampi vista la ricchezza dell’allenatore del Real Madrid in panchina: dovremmo comunque vedere domani come titolari Vinicius, Benzema e Bale (che pure ha fatto parlare di sè pochi giorni fa e non solo per il gol all’Atletico Madrid).

IL TABELLINO

AJAX (4-2-3-1): 24 Onana; 31 Tagliafico, 17 Blind, 4 De Ligt; 12 Mazraoui; 21 De Jong, 20 Schone; 7 Neres, 6 Van de Beek, 22 Ziyech; 10 Tadic. All. Erik Ten Hag

REAL MADRID (4-3-3): 25 Courtois; 12 Marcelo, 4 Ramos, 5 Varane, 2 Carvajal; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 28 Vinicius, 9 Benzema, 11 Bale All. Solari



