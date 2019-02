RISULTATI SERIE C/ Classifica aggiornata girone B: continua la scalata di Monza e Feralpisalò! (26^ giornata)

Ecco i risultati finali di Serie C, per il girone B: è la serata del Pordenone, un altro turno favorevole alla capolista che dopo aver battuto la Vis Pesaro assiste al pareggio interno della Triestina contro il Sudtirol. Reti bianche per gli alabardati, e il vantaggio dei ramarri sale a 9 punti: forse la corsa alla promozione diretta è terminata virtualmente questa sera, mentre è più viva che mai quella alla fase nazionale dei playoff perché il pareggio dell’Imolese contro la Sambenedettese consente alla Feralpilsalò, che vince 3-1 a Rimini per il suo quinto successo consecutivo, di salire al terzo posto. Continua la scalata del Monza, che batte il Vicenza con i gol di Lora e D’Errico: i brianzoli staccano il LaneRossi e la Fermana andando ad agganciare il Ravenna. Bella vittoria in chiave salvezza per il Fano che supera di misura il Teramo, rendendo molto interessante la corsa alla permanenza in Serie C nella quale questa sera piange soprattutto la Virtus Verona; domani i risultati di Serie C saranno quelli riguardanti i gironi A e C, la ventiseiesima giornata di questo campionato è appena cominciata… (agg. di Claudio Franceschini)

IL PORDENONE VINCE ANCORA

Sono terminate le prime partite della serata, e dunque diamo uno sguardo ai risultati di Serie C mentre aspettiamo le cinque sfide delle ore 20:30. Il Pordenone continua a vincere: il gol di Candellone abbatte la Vis Pesaro e conferma il vantaggio della capolista sulla Triestina, o meglio lo allunga di altri tre punti aspettando che i giuliani ospitino il Sudtirol. Un altro passo di avvicinamento del Pordenone alla promozione diretta in Serie B, mentre alle spalle dei ramarri frena il Ravenna che all’ultimo secondo viene ripreso dalla Giana Erminio; crisi nera per la Ternana che perde anche sul campo dell’AlbinoLeffe, adesso per gli umbri si fa dura anche solo pensare di qualificarsi per i playoff mentre i bergamaschi fanno un bel salto in vista di una salvezza che rimane comunque complicata. Vince anche il Renete, in netta ripresa: 1-0 a Verona contro la Virtus, stesso risultato con cui un Gubbio in ascesa si impone a Fermo, frenando la corsa della Fermana e dando una grossa mano al Pordenone. Ora però è tempo di ridare la parola ai campi, perché le altre partite del girone B per la 26^ giornata di Serie C stanno per cominciare… (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIANO LE PRIME PARTITE

Tutto è pronto per dare il via alle cinque partite che ci daranno i primi risultati Serie C della ventiseiesima giornata del girone B, che si disputa in turno infrasettimanale come faranno domani gli altri due gruppi. Vi ricordiamo dunque quali sono le cinque partite che cominciano alle ore 18.30, cioè fra pochissimi minuti: AlbinoLeffe Ternana, Fermana Gubbio, Pordenone Vis Pesaro, Ravenna Giana Erminio e Virtus Verona Renate. Spicca logicamente fra queste l’impegno della capolista Pordenone, attesa ad un turno sulla carta abbastanza favorevole in casa contro la Vis Pesaro. Di conseguenza per i ramarri friulani sarebbe molto importante tornare alla vittoria, per consolidare il primo posto in classifica e non dare fiducia alle inseguitrici, le quali già sabato hanno recuperato un paio di punti al Pordenone, uscito comunque con un buon pareggio dalla difficile trasferta sul campo del Vicenza. Le più immediate inseguitrici saranno in campo tutte in prima serata alle ore 20.30 e sperano in buone notizie (per loro) dal Pordenone: che cosa succederà? Parola ai campi per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI MARTEDì 12 FEBBRAIO

Eccoci pronti a vivere un martedì che sarà arricchito dai risultati di Serie C, perché la terza serie del calcio italiano torna in campo oggi e domani per un nuovo turno infrasettimanale di un campionato che, dopo la partenza lenta per le note vicende estive, adesso deve procedere a marce forzate. La divisione dei giorni naturalmente segue quella del fine-settimana: oggi, martedì 12 febbraio, tornerà in campo il girone B, che è stato protagonista sabato, mentre naturalmente gli altri due gironi che hanno giocato domenica saranno in campo domani, per garantire a tutti tre giorni di riposo tra i due turni. Detto questo, andiamo a vedere quale sia il programma delle partite di oggi: essendo in un giorno lavorativo, tutti gli incontri sono collocati verso sera. Per la precisione, i primi cinque avranno inizio alle ore 18.30: si tratta di AlbinoLeffe Ternana, Fermana Gubbio, Pordenone Vis Pesaro, Ravenna Giana Erminio e Virtus Verona Renate. Cominceranno invece alle ore 20.30 Fano Teramo, Imolese Sambenedettese, Monza Vicenza, Rimini FeralpiSalò e Triestina Sudtirol.

IL GIRONE B

I risultati Serie C attesi oggi saranno dunque i dieci relativi al girone B, che è quello che sta avendo l’andamento più regolare, sia perché tra le squadre che protestavano a inizio anno c’era solo la Ternana (infatti sono solamente due le partite da recuperare), sia e soprattutto perché fortunatamente non si segnalano casi di società in crisi che stanno tormentando gli altri gruppi. Di conseguenza, l’analisi della classifica del girone B è molto significativa: saldamente al comando il Pordenone, che però nella scorsa giornata ha pareggiato e di conseguenza vede leggermente in calo il proprio vantaggio, in particolare sulla Triestina che è seconda a sette lunghezze, dunque potrebbe esserci una sfida tutta del Friuli-Venezia Giulia, pur tenendo conto che naturalmente il vantaggio del Pordenone resta eccellente. Tra le squadre in crescita c’è pure la FeralpiSalò, senza trascurare il Monza pur reduce da una sconfitta: la lotta per le migliori posizioni in zona playoff si annuncia bollente, ma potrà coinvolgere anche il primo posto?

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

RISULTATO FINALE AlbinoLeffe Ternana 2-1 – 5′ Razzitti (A), 13′ Sbaffo (A), 28′ Marilungo (T)

RISULTATO FINALE Fermana Gubbio 0-1 – 49′ Chinellato

RISULTATO FINALE Pordenone Vis Pesaro 1-0 – 56′ Candellone

RISULTATO FINALE Ravenna Giana Erminio 1-1 – 15′ Nocciolini (R), 94′ Pinto (G)

RISULTATO FINALE Virtus Verona Renate 0-1 – 34′ G. Gomez

RISULTATO FINALE Fano Teramo 1-0 – 40′ Celli

RISULTATO FINALE Imolese Sambenedettese 0-0

RISULTATO FINALE Monza Vicenza 2-0 – 59′ Lora, 73′ D’Errico

RISULTATO FINALE Rimini Feralpisalò 1-3 – 68′ Maiorino (F), 72′ rig. And. Caracciolo (F), 82′ rig. A. Palma (R), 91′ M. Marchi (F)

RISULTATO FINALE Triestina Sudtirol 0-0

CLASSIFICA SERIE C

Pordenone 53

Triestina 44

Feralpisalò 43

Imolese 42

Monza, Ravenna, Sudtirol 39

Fermana 36

Vicenza 35

Sambenedettese, Vis Pesaro 33

Ternana, Gubbio 32

Renate 30

Rimini, Teramo, Fano 27

Giana Erminio 25

AlbinoLeffe 22

Virtus Verona 21



