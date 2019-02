DIRETTA / Carrarese Piacenza (risultato finale 0-2): decidono Pergreffi e Ferrari!

DIRETTA CARRARESE PIACENZA (RISULTATO FINALE 0-2)

Carrarese Piacenza 0-2: clamoroso allo stadio dei Marmi, i lupi vincono una partita difficilissima e che sembrava essersi messa davvero male nel primo tempo, staccano la concorrente diretta nella classifica del girone A e danno un segnale fortissimo al campionato. Come detto nella prima frazione i padroni di casa avevano avuto nettamente le occasioni migliori, e all’inizio della ripresa Piscopo aveva incredibilmente mancato la chance enorme per il vantaggio; nel finale allora il Piacenza ha dimostrato di essere grande squadra e ha trovato le due reti decisive. Al minuto 80 grave l’errore della difesa gialloblu (in particolare di Agyei) che ha lasciato tutto solo Antonio Pergreffi, che non ha avuto alcun problema nel depositare in rete con un colpo di testa. A quel punto la Carrarese si è lanciata in avanti alla ricerca del pareggio: ha invece subito il raddoppio al 91’, bravo Sestu ad assistere Franco Ferrari che, lui pure di testa, ha battuto Borra riscattando un errore arrivato circa mezz’ora prima con la stessa dinamica. Una grande beffa per la Carrarese, mentre il Piacenza è vivo: la promozione diretta riguarda anche la squadra di Arnaldo Franzini. (agg. di Claudio Franceschini)

CARRARESE PIACENZA (0-0): INTERVALLO

Carrarese Piacenza 0-0: intervallo allo stadio dei Marmi, partita ancora bloccata ma molto bella, perchè entrambe le squadre stanno dimostrando di saper giocare a calcio e soprattutto di volere la vittoria. Partenza migliore per il Piacenza che ci ha provato subito con Perez, ma poi i padroni di casa sono venuti fuori e, per quanto creato, meriterebbero forse il vantaggio. Piscopo e Tavano (quest’ultimo su punizione) non hanno trovato lo specchio della porta per questione di centimetri, al 40’ l’occasione migliore con Maccarone che, servito da Tavano, ha calciato a botta sicura ma è stato fermato dal palo. Una Carrarese che sta dimostrando quanto possa essere pericolosa se in giornata, ma per il momento il gol non arriva: vedremo se nel secondo tempo le cose cambieranno, per il momento possiamo dire che il Piacenza va negli spogliatoi soddisfatto del risultato ma anche consapevole di potere e dovere fare di più per portare a casa i tre punti. (agg. di Claudio Franceschini)

CARRARESE PIACENZA (0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Carrarese Piacenza, e in attesa di poter dare la parola al campo, andiamo a vedere con che numeri i due club si presentano alla 26^ giornata della Serie C. Partendo dai padroni di casa vediamo che i toscani sono fermi alla seconda posizione della classifica del girone A con 43 punti, questi ottenuti seguendo un tabellino con 13 successi e 4 pareggi: i gialloazzurri poi vantano una differenza reti fissata sul 52:34. Numeri simili per il Piacenza che registra il terzo piazzamento e gli stessi punti (43) degli avversari oggi. Va poi detto che i lupi biancorossi hanno finora segnato a statistica 12 successi e 7 pareggi e pure una differenza reti positiva con 35 gol fatti e 23 subiti. Diamo quindi la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta di Carrarese Piacenza ed è quindi arrivato il momento di controllare che cosa ci può dire anche lo storico che unisce i due club, protagonisti della serie C. Dati alla mano ci accorgiamo subito che la sfida della 26^ giornata non è affatto inedita: anzi dal 1947 in avanti le due formazioni hanno raccolto ben 21 testa a testa, tra cadetteria e terzo campionato italiano. Va poi aggiunto che il bilancio storico ci appare molto equilibrato con 7 successi da parte della Carrarese nello scontro diretto e 8 affermazioni del Piacenza con pure 6 pareggi finora rimediati. Possiamo inoltre ricordare che risale al turno di andata del Campionato di Serie C ancora in corso l’ultimo precedente fissato tra Carrarese e Piacenza, occorso quindi nella settima giornata del girone A. Allora furono i biancorossi a vincere in casa con il risultato di 2-1, grazie ai gol di Barlocco e Della Latta, a cui solo Tavano rispose nelle marcature. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Carrarese Piacenza, che si gioca mercoledì 13 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Aria di big match allo stadio Dei Marmi: spettacolare e imprevedibile, la Carrarese di Silvio Baldini è tornata a vincere e convincere domenica scorsa con la vittoria per 1-2 sul difficile campo del Novara. Riagganciato al secondo posto proprio il Piacenza al terzo pareggio consecutivo, stavolta in casa contro l’Albissola: solo chi vincerà questo scontro diretto potrà sperare di inseguire ancora la Pro Vercelli capolista che, oltre a tre punti in più, vanta tre partite disputate in meno rispetto ai marmiferi e due rispetto agli emiliani.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PIACENZA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa apuani schiereranno Borra in porta, Rosaia sulla fascia destra e Luca Ricci sulla fascia sinistra nella difesa a quattro con Karkalis e Giacomo Ricci centrali della retroguardia. A centrocampo spazio al ghanese Agyei, a Varone e Caccavallo, mentre il trequartista sarà Piscopo alle spalle del duo offensivo Tavano-Maccarone. Risponderà il Piacenza con Fumagalli in porta, Corsinelli terzino destro e Barlocco terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno Bertoncini e Pergreffi. A centrocampo terzetto titolare biancorosso composto da Corradi, Marotta e Della Latta, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Ferrari, Terrani e Sestu.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-3-1-2 schierato dal tecnico della Carrarese, Silvio Baldini, ed il 4-3-3 scelto dal mister del Piacenza, Arnaldo Franzini. Nel match d’andata di questo campionato gli emiliani hanno battuto 2-1 gli apuani con i gol di Barlocco e Della Latta, prima di subire il gol della bandiera su rigore di Tavano. Carrarese vincente nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa contro il Piacenza, 2-0 il 29 marzo 2018 con i gol di Coralli e Biasci.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Carrarese favorita per la conquista dei tre punti contro il Piacenza. Vittoria in casa quotata 2.10 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 3.20 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.30 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.85 e 1.80.



