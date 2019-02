Diretta / Gozzano Pontedera (risultato finale 1-1): gol di Messias e Caponi!

DIRETTA GOZZANO PONTEDERA (RISULTATO FINALE 1-1)

Gozzano Pontedera 1-1: un pareggio è il risultato finale della partita del girone A di Serie C, che oggi propone un turno infrasettimanale. Una rete per tempo a fissare l’esito di questa sfida: il Gozzano era passato in vantaggio al 17’ minuto di gioco della prima frazione con un tiro da fuori area di Messias, il Pontedera invece ha ristabilito la parità grazie al gol messo a segno da Caponi al 64’. Il numero 8 dei toscani è stato bravo ad approfittare di una disattenzione difensiva da parte del Gozzano, sfrutta un rimpallo dopo una rimessa laterale, calcia in porta e trafigge il portiere piemontese Casadei. Lo stesso Casadei poco dopo rischia di regalare il vantaggio agli ospiti, ma in seguito la partita si incanalerà verso un tranquillo pareggio. Ammonito il solo Mangraviti nelle fila del Gozzano, più sanzionato il Pontedera che ha ricevuto tre cartellini gialli ai danni di Serena, Vettori e Benedetti da parte dell’arbitro Francesco Cosso di Reggio Calabria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Gozzano Pontedera 1-0: sorride ai padroni di casa il risultato al termine del primo tempo della partita del girone A di Serie C, che oggi propone un turno infrasettimanale. Il Gozzano è passato in vantaggio al 17’ minuto di gioco di questa prima frazione, per merito del gol messo a segno da Messias, numero 10 del Gozzano. Acuto individuale del giocatore: Messias infatti si è accentrato palla al piede dalla fascia destra e ha colpito con un gran tiro dai 28 metri circa, sfruttando anche un Biggeri non irreprensibile fra i pali del Pontedera. I toscani nel finale di tempo hanno provato a reagire, ma restano in svantaggio e adesso hanno l’intervallo per riordinare le idee. Dal punto di vista disciplinare infine dobbiamo evidenziare che l’arbitro Francesco Cosso di Reggio Calabria fino a questo momento ha dovuto ammonire due giocatori, entrambi del Pontedera: si tratta di Serena al 40’ minuto e di Vettori al 43’. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Manca pochissimo al fischio d’inizio della diretta tra Gozzano e Pontedera ed è quindi arrivato il momento di considerare anche le statistiche con cui le due squadre approdano a questo turno del girone A. A oggi infatti i rossoblu vantano solo la 12^ posizione nella classifica, questi ottenuti con i 26 punti vinti con il tabellino di 5 successi e undici pareggi complessivi. Va poi detto che il Gozzano può migliorare ancora il bilancio reti, che è fermo sul 26:28. Numeri appena migliori nel confronto del Pontedera che registra la nona piazza con 35 punti. I toscani hanno a oggi segnato 27 gol e incassati ben 26, ma hanno anche guadagnato 8 successi e undici pareggi. Vedremo che ci dirà oggi il campo: si gioca!. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gozzano Pontedera non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite. Gli abbonati al portale elevensports.it avranno la possibilità di vedere l’incontro in diretta streaming video via internet collegandosi tramite pc, smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

TESTA A TESTA

Alla vigilia della partita di Serie C tra Gozzano e Pontedera, in diretta tra poche ore ci accorgiamo che prima di questa edizione 2019 del terzo campionato italiano, mai i due club hanno avuto modo di affrontarsi in maniera diretta. Ecco quindi che senza dati storici a cui possiamo fare riferimento nella 26^ giornata del gruppo A, andremo a ricordare nel dettaglio che era successo del turno di andata della stagione ancora in corso. In occasione quindi del settimo turno la sfida ebbe luogo in terra toscana e al Mannucci il tabellone fu fissato sul pareggio per 1-1: ad andare in gol allora furono Tommasini in favore del Pontedera padrone di casa e Rolando, in rete al 28’ del primo tempo per la squadra rossoblu. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Gozzano Pontedera, mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Toscani reduci dal loro terzo pareggio consecutivo in casa contro l’Arezzo e sempre più in serie positiva, mentre il Gozzano dopo due sconfitte consecutive è tornato a fare punti con lo 0-0 in casa della Lucchese. Passi avanti importanti, con i piemontesi che sembrano ormai più vicini ai play off che al rischi retrocessione ed il Pontedera che sembra poter puntare con convinzione a quella che sarebbe la seconda qualificazione consecutiva agli spareggi per la Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI GOZZANO PONTEDERA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa piemontesi schiereranno Casadei in porta e una difesa a tre con Emiliano, Gigli e Mangraviti titolari. Gemelli e Palazzolo saranno impiegati come centrali di centrocampo, mentre Petris giocherà sulla fascia destra e Tumminelli sulla fascia sinistra. In attacco, Rolando e il brasiliano Messias supporteranno come trequartisti l’unica punta di ruolo, Libertazzi. Risponderà il Pontedera con Biggeri estremo difensore dietro i tre di difesa con Borri, Fontanesi e Benedetti titolari. Centrocampo con Magrini schierato sulla fascia destra e Mannini schierato sulla fascia sinistra, Serena, Calcagni e La Vigna saranno i centrali sulla mediana mentre Pinzauti e Tommasini faranno coppia sul fronte offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 3-4-2-1 schierato dal tecnico del Gozzano, Antonio Soda, ed il 3-5-2 scelto dal mister del Pontedera, Ivan Maraia. Unico precedente tra i professionisti tra i due club, il match d’andata di questo campionato dello scorso 18 ottobre: 1-1 il risultato sul campo del Pontedera, toscani subito in vantaggio con Tommasini ma poi raggiunti da una rete messa a segno da Rolando.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse sul match, Gozzano lievemente favorito per la conquista dei tre punti contro il Pontedera. Vittoria in casa quotata 2.40 da Eurobet, William Hill propone a una quota di 2.90 l’eventuale pareggio ed il successo in trasferta viene invece quotato 3.00 da Bwin. Per Bet365, le quote relative ad over 2.5 ed under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 2.15 e 1.58.



© RIPRODUZIONE RISERVATA