Probabili formazioni/ Ajax Real Madrid: quote, moduli speculari ad Amsterdam (Champions League)

Leggiamo le probabili formazioni di Ajax Real Madrid: la partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 13 febbraio. Stagione complessa per i campioni in carica (già passati attraverso l’esonero di Julen Lopetegui), che si devono svelare adesso: fino a questo momento hanno navigato a vista ma sono ancora in corsa per la Liga e possono ancora centrare un clamoroso poker europeo. L’Ajax spera di tornare a vivere giorni gloriosi, ma parte chiaramente sfavorito; l’obiettivo per questa sera è quello di provare a prendersi una vittoria e poi valutare quello che succederà al Bernabeu, con la consapevolezza che ovviamente il sorteggio sia stato poco favorevole. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori intendono affrontare questa partita della Johan Cruijff Arena, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Ajax Real Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

In Ajax Real Madrid è come già detto la squadra ospite quella favorita: anche in terra olandese i campioni d’Europa partono con il vantaggio del pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, avendo un valore di 1,87 come quota sul segno 2 che identifica la loro vittoria. Il segno 1 è quello da giocare per il successo interno dei Lancieri, e vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte la puntata.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX REAL MADRID

LE SCELTE DI TEN HAG

Per Ajax Real Madrid, Erik Ten Hag si dispone con il suo consueto 4-3-3, marchio di fabbrica del calcio olandese: in porta va Onana, i due difensori centrali dovrebbero essere De Ligt e Daley Blind (tornato alla base dopo l’esperienza agrodolce nel Manchester United) con Mazraoui e Tagliafico che saranno invece i terzini, anche se a destra potrebbe giocare Veltman. A centrocampo la squadra si potrebbe disporre con un assetto diverso, ovvero con Van de Beek più avanzato sulla trequarti; di fatto però anche lui sarà una mezzala insieme a Schone, mentre Frenkie De Jong giocherà come perno centrale. Nel tridente offensivo il grande dubbio è la prima punta: Huntelaar, veterano ed ex della partita, se la gioca con il giovane danese Dolberg e dovrebbe essere favorito. Già scelti invece gli esterni che accompagneranno il centravanti: a destra Ziyech, che rispetto alla finale di Europa League del 2017 ha avanzato il suo raggio d’azione, a sinistra invece il serbo Tadic che è anche il miglior marcatore della squadra.

I DUBBI DI SOLARI

Con la rosa che si ritrova, Santiago Solari deve operare delle scelte non semplici per Ajax Real Madrid: in porta per esempio il favorito sembra essere Courtois, ma lui e Keylor Navas si sono divisi equamente le partite del girone e dunque il costaricano resta in ballottaggio, anche perché non ha giocato il derby di campionato. Davanti a lui difesa fatta: Carvajal e Marcelo sulle fasce, in mezzo la solita coppia formata da Varane e Sergio Ramos. Il centrocampo resta quello che ha garantito i grandi successi a Zinedine Zidane, dunque Casemiro riferimento per tutti e Kroos e Modric che gli girano al fianco nella posizione di mezzali, più attenti a distribuire il gioco che a lanciarsi negli spazi. Il tridente resta ancora adesso un punto di domanda: ci sarà ovviamente Benzema, ma sulle corsie esterne Asensio e Bale potrebbero essere messi in discussione da Lucas Vazquez e dal giovane Vinicius Junior, che sta trovando sempre più spazio. A conti fatti però Solari dovrebbe preferire almeno il gallese per agire sulla corsia mancina, tra il numero 17 e Asensio dunque è ballottaggio aperto.

IL TABELLINO

AJAX (4-3-3): 24 Onana; 12 Mazraoui, 4 De Ligt, 17 Blind, 31 Tagliafico; 6 Van de Beek, 21 F. De Jong, 20 Schone; 22 Ziyech, 9 Huntelaar, 10 Tadic

A disposizione: 26 Lamprou, 3 Veltman, 8 Sinkgraven, 36 De Wit, 7 David Neres, 19 Labyad, 25 Dolberg

Allenatore: Erik Ten Hag

Squalificati: –

Indisponibili: B. Varela, Magalla, Eiting, H. Bandé

REAL MADRID (4-3-3): 25 Courtois; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 17 Lucas Vazquez, 9 Benzema, 11 Bale

A disposizione: 1 Keylor Navas, 6 Nacho, 23 Reguilon, 24 D. Ceballos, 20 Asensio, 7 Mariano Diaz, 28 Vinicius

Allenatore: Santiago Solari

Squalificati: –

Indisponibili: L. Zidane, Vallejo, M. Llorente, Isco



© RIPRODUZIONE RISERVATA