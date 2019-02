Probabili formazioni/ Tottenham Borussia Dortmund: quote, quanti assenti! (Champions League)

Tottenham Borussia Dortmund si gioca questa sera alle ore 21.00 per l’andata degli ottavi di Champions League. La partita a Wembley appare tra gli ottavi più incerti per il livello paragonabile delle due formazioni, Tottenham Borussia Dortmund mette infatti di fronte la terza della Premier League inglese e la capolista della Bundesliga tedesca. Forse il Borussia potrebbe essere leggermente favorito sul doppio confronto, anche grazie al ritorno in casa, ma oggi a Wembley ci si giocherà già una buona fetta della qualificazione e il Tottenham cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo. Andiamo allora a vedere tutte le notizie sulle probabili formazioni di Tottenham Borussia Dortmund in vista del match di stasera.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo però uno sguardo anche ai pronostici su Tottenham Borussia Dortmund, basandoci sulle quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 appare leggermente favorito ed è infatti proposto a 2,30, mentre si salirà a 3,05 per il segno 2 che indicherebbe un successo esterno da parte del Borussia Dortmund, infine ecco per il segno X la quota di 3,55, la più alta fra quelle possibili sui tre risultati.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI POCHETTINO

Nelle probabili formazioni di Tottenham Borussia Dortmund spiccano diverse difficoltà per Mauricio Pochettino che, dopo aver perso per infortunio Harry Kane, al centro anche di intrecci di mercato, sarà costretto a rinunciare pure a Dele Alli, che si è lesionato il bicipite femorale. Come prima punta l’allenatore del Tottenham potrebbe scegliere Lucas Moura da falso nueve oppure Fernando Llorente come vero punto di riferimento al centro dell’area, con Lucas che in questo caso comunque sarebbe in ballottaggio con Lamela per una maglia da esterno destro. La linea di trequarti sarà sicuramente completa da Eriksen e Son Heung-Min; nella coppia mediana invece i due favoriti per una maglia da titolare sono Moussa Sissoko e Winks, relegando in panchina Dier. Dovrebbero esserci pochi dubbi in difesa: spazio a Trippier e Danny Rose come terzini, invece in mezzo Vertonghen e Alderweireld sono favoriti su Davinson Sanchez, a meno che Pochettino non decida di giocare con la difesa a tre.

LE SCELTE DI FAVRE

Anche Lucien Favre ha alcuni problemi, in particolare mancherà Marco Reus, dunque Pulisic e Gotze dovrebbero giocare insieme sulla trequarti, unitamente a Sancho (favorito su Raphael Guerreiro) alle spalle di Paco Alcacer, che sarà l’attaccante di riferimento. In mezzo al campo la certezza si chiama Witsel, con lui dovrebbe agire Dahoud a compiere la coppia mediana nel 4-2-3-1 del Borussia Dortmund; in difesa Omer Toprak si prepara a riprendersi la maglia da titolare per affiancare Weigl nella coppia centrale davanti a Burki, sulle corsie invece potrrebbero esserci Piszczek e Schmelzer che sono i veterani della squadra, a Dortmund fin dai tempi di Jurgen Klopp. Attenzione però ad Achraf Hakimi, che è in prestito biennale dal Real Madrid: potrebbe essere lui a venire schierato a sinistra, togliendo in questo caso il posto a Schmelzer.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 4 Alderweireld, 5 Vertonghen, 3 Rose; 17 Sissoko, 8 Winks; 11 Lamela, 23 Eriksen, 7 Son; 27 Lucas. All. Pochettino.

A disposizione: 22 Gazzaniga, 16 Walker-Peters, 21 Foyth, 6 Sanchez, 15 Dier, 21 Wanyama, 18 Llorente.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Davies, Alli, Kane.

BORUSSIA DORMTUND (4-2-3-1): 1 Burki; 26 Piszczek, 33 Weigl, 36 Toprak, 5 Hakimi; 19 Dahoud, 28 Witsel; 7 Sancho, 10 Gotze, 22 Pulisic; 9 Paco Alcacer. All. Favre.

A disposizione: 35 Hitz, 4 Diallo, 29 Schmelzer, 20 Philipp, 27 Wolf, 34 Bruun Larsen, 13 Guerreiro.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Reus, Akanji.



