Risultati Serie C / Classifica aggiornata: colpo dell’Entella! Diretta gol live score

Ecco i risultati finali di Serie C per le partite che avevano preso il via alle ore 18:30. Si giocava solo per il girone : grande colpo da parte della Virtus Entella che batte la Pro Vercelli in quella che era tecnicamente una sfida diretta per la promozione, e continua la sua marcia di avvicinamento ad una vetta che adesso è condivisa dai bianchi e dal Piacenza. Matteo Mancosu si rivela una sentenza e un giocatore determinante per i liguri portandoli in vantaggio, Morra risponde su rigore ma proprio alla fine della partita, al 90’, Caturano segna il secondo gol consecutivo e manda in paradiso la squadra di Roberto Boscaglia, che per il finale di stagione potrebbe contare su due straordinari bomber. La Pro Patria continua a volare verso le prime posizioni e con il solito Le Noci abbatte il Novara; pareggio interno per l’Arezzo che non riesce a superare la Juventus U23, che con Mavididi risponde a Brunori Sandri e avvicina, sia pure non di moltissimo, la zona playoff. Pistoiese e Albissola si dividono la posta: finale incredibile dopo i gol di Momenté e Cisco, i padroni di casa sbagliano un gol clamoroso e subito dopo si accende un capannello nel quale Gulli viene espulso, lasciando la Pistoiese in dieci e venendo squalificato per la prossima giornata. Infine l’Arzachena piega, con Sanna, la Lucchese; ora però attenzione alle quattro partite del girone C, Juve Stabia-Catanzaro e Trapani-Catania sono un doppio incrocio tra le prime quattro della classifica e potrebbero essere decisive per la corsa alle posizioni della graduatoria. (agg. di Claudio Franceschini)

PIACENZA CORSARO A CARRARA

Ecco che sono arrivati i primi risultati di Serie C previsti per oggi nella 26^ giornata del terzo campionato italiano, quando sono stati impegnati sia i campi del girone A che del gruppo C. Ecco che proprio qui dobbiamo segnalare la vittoria in trasferta del Rieti ai danni della Vibonese, rimasta in nove dopo i rossi rimediati da Altobello e Bubas: al Rocchi è stata poi la Viterbese a battere per 1-0 la Virtus Francavilla dopo un match ben intenso e quasi dominato dai gialloblu oggi in grande stato di forma. Per il girone A poi ricordiamo la vittoria fuori casa del Piacenza per 2-0 ai danni della Carrarese, che permette ai lupi si arrivare al secondo gradino della classifica, solo alle spalle della Pro Vercelli. Segnaliamo inoltre i pareggi rimediati in Cuneo-Siena e Gozzano-Pontedera. dove il tabellone del risultato è stato fissato sull’1-1. Ora dovremmo attendere solo le ore 18.00 perchè si torni di nuovo in campo, in occasione di Alessandria Olbia. (agg Michela Colombo)

SI GIOCA!

Tutto è pronto per dare il via alle cinque partite che ci daranno i primi risultati Serie C della ventiseiesima giornata nel girone A e nel girone C, che si disputa in turno infrasettimanale. Vi ricordiamo dunque quali sono le cinque partite che cominciano alle ore 14.30, cioè fra pochissimi minuti, fra i due gruppi: da una parte ecco Carrarese Piacenza, Cuneo Siena e Gozzano Pontedera, nell’altro gruppo invece avremo Vibonese Rieti e Viterbese Virtus Francavilla. Spicca logicamente fra queste il match di Carrara, perché i padroni di casa della Carrarese e il Piacenza sono appaiate al secondo posto in classifica nel girone A con 43 punti, pur con tutte le cautele nel leggere la graduatoria di questo raggruppamento davvero tormentato. Lo scontro diretto è comunque importante e potrebbe aiutarci a delineare i rapporti di forza in questo girone, anche perché poche ore dopo avremo anche (come abbiamo già visto) Entella Pro Vercelli, dunque oggi sarà un mercoledì davvero fondamentale per il girone A. In campo che cosa succederà? Parola ai campi per scoprirlo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL BIG-MATCH

Tra i risultati Serie C di oggi il più atteso in assoluto sarà probabilmente quello di Entella Pro Vercelli, senza dubbio il big-match del girone A tra la capolista reale e quella “virtuale” della classifica di questo gruppo. La Pro Vercelli infatti guida con 46 punti in 22 partite disputate, l’Entella invece è a quota 39 ma in appena 18 giornate finora completate dai liguri, che domenica hanno forzatamente riposato dal momento che da calendario avrebbero dovuto sfidare il Pro Piacenza, ma che d’ora in poi giocheranno a raffica. Va detto che pure la Pro Vercelli ha alcune partite da recuperare, ma ne ha comunque giocare quattro in più rispetto alla compagine di Chiavari, che dunque potenzialmente potrebbe balzare davanti ai vercellesi e naturalmente alle quattro squadre in mezzo – che hanno tutte giocato più partite non solo dell’Entella, ma anche della Pro Vercelli. Insomma, pur con tutte le cautele su una classifica ancora molto virtuale, proprio Entella e Pro Vercelli sono le due massime candidate al primo posto, di conseguenza lo scontro diretto ci dirà davvero molto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI MERCOLEDì 13 FEBBRAIO

Tanti risultati di Serie C arriveranno anche oggi, mercoledì 13 febbraio 2019, perché la terza serie del calcio italiano sta vivendo un nuovo turno infrasettimanale del campionato che, dopo la partenza lenta per le note vicende estive, adesso deve recuperare terreno giocando a ritmi altissimi. Ieri sono già scese in campo le squadre del girone B, che nel weekend era stato protagonista sabato, mentre naturalmente gli altri due gruppi, che hanno giocato domenica, saranno in campo oggi. Andiamo allora a vedere che cosa ci riserveranno nelle prossime ore il girone A e il girone C della Serie C, perché il programma del mercoledì sarà davvero ricchissimo da risultati da scoprire.

IL GIRONE A

Cominciamo la nostra panoramica delle partirete che ci daranno oggi i risultati di Serie C dal girone A, dove ci attenderanno un totale di nove partite. Alle ore 14.30 è in programma il fischio d’inizio di Carrarese Piacenza, Cuneo Siena e Gozzano Pontedera. Ecco poi alle ore 18.00 Alessandria Olbia, cominceranno invece alle ore 18.30 Arezzo Juventus U23, Arzachena Lucchese, Entella Pro Vercelli, Pistoiese Albissola e Pro Patria Novara. Questo è il gruppo più tormentato, sia perché in estate tante squadre erano state coinvolte dal caos sul forma del campionato, sia perché adesso c’è il caso della Pro Piacenza a complicare ulteriormente la situazione. Difficile dunque dare un quadro chiaro della classifica del girone A, che vede comunque al comando la Carrarese ma con tante squadre alle prese con recuperi, su tutte l’Entella che da molti mesi si gode una sorta di status da capolista virtuale.

IL GIRONE C

I risultati Serie C non saranno invece completati oggi nel girone C, che presenterà una coda a domani con i due posticipi Rende Siracusa e Reggina Potenza, senza dimenticare che la Casertana riposa e che su Matera Cavese pendono serissimi dubbi legati naturalmente alla situazione dei lucani, che sono sul filo del baratro e con una nuova assenza finirebbero fuori definitivamente. In totale dunque oggi nel girone meridionale dovrebbero rimanere solo sei partite: alle ore 14.30 Vibonese Rieti e Viterbese Virtus Francavilla, mentre alle ore 20.30 avranno inizio Juve Stabia Catanzaro, Paganese Monopoli, Sicula Leonzio Bisceglie e Trapani Catania. Quanto alla classifica del girone C, si deve tenere presente che c’è in fuga la Juve Stabia con otto punti di vantaggio sul Trapani: proseguirà anche oggi il volo delle Vespe?

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

GIRONE A

RISULTATO FINALE Carrarese Piacenza 0-2 – 80′ Pergreffi, 90′ F. Ferrari

RISULTATO FINALE Cuneo Siena 1-1 – 26′ aut. Rossi (C), 56′ Aramu (S)

RISULTATO FINALE Gozzano Pontedera 1-1 – 17′ Messias (G), 64′ Caponi (P)

RISULTATO FINALE Alessandria Olbia 0-0

RISULTATO FINALE Arezzo Juventus U23 1-1 – 4′ Brunori Sandri (A), 14′ Mavididi (J)

RISULTATO FINALE Arzachena Lucchese 1-0 – 83′ Sanna

RISULTATO FINALE Entella Pro Vercelli 2-1 – 10′ Mat. Mancosu (E), 32′ rig. Morra (P), 90′ Caturano (E)

RISULTATO FINALE Pistoiese Albissola 1-1 – 27′ Momenté (P), 53′ Cisco (A)

RISULTATO FINALE Pro Patria Novara 1-0 – 6′ Le Noci

CLASSIFICA

Pro Vercelli, Piacenza 46

Carrarese, Arezzo 43

Entella 42

Siena 41

Pro Patria 40

Pisa, Pontedera 36

Novara 34

Juventus U23 29

Gozzano 27

Cuneo (-7) 26

Alessandria 23

Albissola 22

Olbia, Pistoiese 21

Lucchese (-8) 20

Arzachena (-1) 17

Pro Piacenza (-8) 8

GIRONE C

RISULTATO FINALE Vibonese Rieti 0-2 – 68′ Cernigoni, 92′ rig. Gondo

RISULTATO FINALE Viterbese Virtus Francavilla 1-0 – 34′ Bismark

IN CORSO Juve Stabia Catanzaro 0-0

IN CORSO Paganese Monopoli 0-2 – 18′ Mangni, 26′ Gerardi

IN CORSO Sicula Leonzio Bisceglie 1-0 – 17′ Rossetti

IN CORSO Trapani Catania 0-0

CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 56

Trapani (-1) 48

Catanzaro, Catania 47

Reggina (-2) 36

Casertana, Vibonese 35

Monopoli (-2) 34

Rende (-1) 32

Potenza 31

Virtus Francavilla 30

Viterbese 28

Cavese 27

Sicula Leonzio 25

Rieti 22

Siracusa (-1) 19

Bisceglie 19

Paganese 9

Matrera (-33) -17



