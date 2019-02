Video/ Fenebahce Zenit (1-0): highlights e gol della partita (Europa league)

Fenerbahce e Zenit San Pietroburgo scendono in campo per i sedicesimi di Europa League. Appena partiti è molto attivo Victor Moses che conquista un buon calcio di punizione che per poco non innesca una buona occasione. Come si vede nel video di Fenerbahce Zenit, primo giallo del match ai danni di Rakitskiy per un brutto fallo. Successivamente Kaldirim ci prova con un tiro da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta. I padroni di casa passano in vantaggio al ventesimo minuto di gioco grazie a Slimani. La sfera arriva in area con il tiro che termina nell’angolino basso, l’assist è arrivato direttamente da calcio d’angolo battuto da Victor Moses. I padroni di casa continuano ad attaccare ma rischiano di subire il pari in pieno recupero su calcio di rigore. Mak si presenta sul dischetto ma fallisce incredibilmente.

LA RIPRESA

Nella ripresa Slimani ci prova con un colpo di testa e per poco non sfiora la doppietta. Lo Zenit attacca alla ricerca del pari e si espone al contropiede dei padroni di casa. Mak serve un grande pallone a Dzyuba che di testa impegna il portiere avversario. Valbuena serve Ayew che tira da fuori area, il tiro di sinistro non trova la porta. Non c’è più tempo per lo Zenit che esce sconfitta di misura nella gara di andata contro i turchi. Risultato che potrebbe essere tranquillamente ribaltato nella gara di ritorno con i russi che dovranno avere un altro atteggiamento. Ricordiamo, infine, che nella fase a gironi della competizione, lo Zenit San Pietroburgo ha vinto il suo girone con un punto di vantaggio sullo Slavia Praga, mentre il Fenerbahce ha preceduto di una sola lunghezza il Trnava nella corsa alla vittoria del suo girone.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FENERBAHCE ZENIT (1-0)



© RIPRODUZIONE RISERVATA