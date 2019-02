Video/ Monza Vicenza (2-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Il Monza ritrova il successo dopo la sconfitta di Trieste battendo per 2 a 0 davanti al proprio pubblico il Vicenza grazie a due reti messe a segno nella ripresa da Lora e D’Errico. Come emerge nel video di Monza Vicenza, la prima emozione arriva già durante il primo minuto di gioco quando Guerra ha tentato un rasoterra al volo indirizzato verso l’angolino basso ma che Guarna è riuscito a bloccare in tuffo. La squadra di mister Brocchi inizia a prendere il predominio dell’incontro e al 22′ sfiora il vantaggio: Reginaldo sradica la palla dai piedi di Bianchi involandosi verso l’area brianzola dove ha smarcato D’Errico che però ha sprecato da dentro l’area calciando oltre la traversa. La pressione è sempre notevole e al 27′ viene annullato un gol al Monza: sugli sviluppi di un corner, Grandi ha respinto e Armellino ha ribadito in rete ma commettendo però fallo sull’estremo difensore ospite e costringendo così il direttore di gara ad annullare la rete.

LA RIPRESA

La ripresa si riapre sulla stessa falsa riga del primo tempo e cioè con la squadra di Brocchi che continua ad attaccare a testa bassa fino al 59′ quando riesce a sbloccare il punteggio sugli sviluppi di un corner. La palla dopo una deviazione, arriva nei pressi del secondo palo dove Lora ha trovato un gran tiro al volo che non ha lasciato scampo a Grandi. Gli ospiti non riescono a reagire e così al 73′ sono ancora i brianzoli a trovare la via del gol grazie ad una stupenda azione personale di D’errico che si è accentrato partendo dalla destra, e sorprendendo il portiere ospite con una potente conclusione indirizzata verso il primo palo.

Dopo il raddoppio dei padroni di casa, in sostanza non è più successo nulla fino al triplice fischio di chiusura che ha così regalato altri tre punti al Monza.

Ecco il video di Monza Vicenza, con le azioni salienti della partita di Serie C.