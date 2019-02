Video/ Roma Porto (2-1): highlights e gol della partita (Champions League, ottavi di finale)

Eco il video di Roma Porto, giocata allo stadio Olimpico. La Roma si aggiudica il primo round nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Allo stadio Olimpico i giallorossi superano per 2-1 il Porto grazie a una doppietta di Zaniolo, con il giovane ex interista sempre più protagonista in maglia romanista. I portoghesi allenati da Sergio Conceicao riescono però a reagire, mantenendo aperto il discorso in vista del match di ritorno allo stadio Dragao di Oporto. Primo tempo compassato da parte di entrambe le squadre, ma la supremazia della Roma a livello territoriale è stata evidente. La migliore occasione nel finale di frazione è capitata al bomber bosniaco Edin Dzeko, che dopo aver superato di slancio la marcatura di Eder Militao ha mandato il pallone a stamparsi sul palo. Roma vicina al gol anche con Manolas che, ben pescato da Lorenzo Pellegrini in area, non è arrivato d’un soffio alla deviazione vincente da posizione ravvicinata.

VIDEO ROMA PORTO: LA SERATA DI ZANIOLO

Nella ripresa la partita si ravviva notevolmente. Un colpo di testa di Danilo Pereira crea un brivido alla porta di Mirante, poi si scatena Zaniolo. Prima Dzeko lavora bene un pallone in area e lo serve al giovane gioiello che lascia partire un diagonale imprendibile per Casillas, un vero colpo da biliardo. Ancora Dzeko, poco dopo, buca in contropiede la difesa portoghese e colpisce il suo secondo palo della serata: stavolta però c’è Zaniolo appostato a siglare il raddoppio. Il Porto sembra in balia della Roma che finisce però sul più bello la benzina: una conclusione di Tiquinho diventa un assist per Adrian Lopez che si avventa in area e non lascia scampo a Mirante. 2-1 e match riaperto, col Porto più brillante in chiusura di partita, ma la chance per il 3-1 capita alla Roma con Kolarov, che lascia partire una gran botta che si stampa sulla faccia di Casillas: l’ex Real Madrid salva la sua porta in maniera poco ortodossa e rimanda il discorso qualificazione al match di ritorno.

