Diretta Bate Arsenal/ Streaming video e tv: trasferta insidiosa (Europa League)

Bate Borisov Arsenal si gioca giovedì 14 febbraio alle ore 18.55, e sarà una delle sfide nel programma delle gare d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. I bielorussi, che sono arrivati secondi alle spalle del Chelsea nel loro girone del torneo internazionale, sono ancora nel pieno della pausa invernale nel massimo campionato del loro Paese, la Vysshaya Liga, che li ha visti trionfare nell’ultima edizione conclusasi nel dicembre scorso. L’Arsenal è invece reduce dall’1-2 inflitto in trasferta all’Huddersfield in Premier League che ha permesso ai Gunners di agganciare il Chelsea al quinto posto in classifica, a una sola lunghezza dal Manchester United quarto e dalla zona Champions, anche se la squadra di Unai Emery continua a soffrire in particolar modo gli scontri diretti contro le big del campionato inglese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bate Borisov Arsenal sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 254 del satellite, oppure la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it, collegandosi tramite pc, tablet, smartphone oppure con l’ausilio di una smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI BATE BORISOV ARSENAL

Le probabili formazioni che si affronteranno alla Borisov Arena. I padroni di casa bielorussi schiereranno Scherbitsky tra i pali, Rios sull’out difensivo di destra e il serbo Filipovic sull’out difensivo di sinistra, mentre al centro della retroguardia i titolari saranno Volkov e Polyakov. A centrocampo spazio al terzetto composto da Dragun, dal montenegrino Ivanic e da Baga, mentre Grodejchuk guiderà il tridente offensivo (in assenza dello squalificato Signevich) affiancato da Skavysh e da Stasevich. Risponderà l’Arsenal con il tedesco Leno in porta e una difesa a tre schierata con il suo connazionale Mustafi, il francese Koscielny e lo spagnolo Monreal. A centrocampo Maitland-Niles a destra e il bosniaco Kolasinac a sinistra saranno gli esterni, con l’uruguaiano Torreira e l’altro francese Guendouzi che saranno i centrali sulla mediana. In attacco, al fianco del centravanti transalpino Lacazette giocheranno il nigeriano Iwobi e l’armeno Mkhitaryan.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto nel match saranno il 4-3-3 schierato dal bielorusso Baha, tecnico del Bate Borisov, ed il 3-4-3 del mister spagnolo dell’Arsenal, Unay Emery. Le due squadre si affrontano di nuovo dopo l’edizione dell’Europa League della scorsa stagione, in cui si scontrarono nella fase a gironi: doppia larga vittoria dell’Arsenal che si impose per 2-4 in Bielorussia il 28 settembre 2017, per poi dilagare con un 6-0 in casa il 7 dicembre 2017.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chi scommetterà sul match, i bookmaker indicano l’Arsenal favorito in maniera schiacciante per la vittoria esterna contro il Bate Borisov. Quota per la vittoria in casa fissata a 6.60 da Eurobet, William Hill offre a 4.40 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 1.44 da Bet365. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota l’over 2.5 1.60 e l’under 2.5 2.20.



