Diretta Cremona Varese/ Streaming video Rai: derby lombardo (quarti Coppa Italia)

Cremona Varese, che si gioca alle ore 18:00 di giovedì 14 febbraio, è la prima sfida dei quarti di finale nella Coppa Italia 2018-2019 di basket: il derby lombardo va in scena ovviamente al Nelson Mandela Forum di Firenze, sede della Final Eight. La formula è chiara: le prime otto squadre nel girone di andata del campionato si sfidano in un tabellone ad eliminazione diretta (prima contro ottava e così via), poi semifinali e finale secca che andrà in scena domenica. Vanoli e Openjobmetis si affrontano dunque in un derby lombardo che è ormai diventato un grande classico della pallacanestro italiana; entrambe le squadre arrivano all’appuntamento in grande forma, con la squadra di Meo Sacchetti che ha battuto la Virtus Bologna blindando il suo terzo posto in classifica (12 vittorie e 7 sconfitte) e quella di Attilio Caja che, con un solo successo in meno, è sesta dopo aver fatto il colpo al PalaRubini contro Trieste, tornando a vincere e rilanciarsi. Sarà allora molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Cremona Varese, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Varese, come tutte le partite della Coppa Italia di basket, è trasmessa sulla televisione di stato: i canali sono Rai Sport (numero 57 del vostro telecomando) e Rai Sport + (58), con la possibilità come sempre di assistere alla partita del Nelson Mandela Forum attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video dal sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi.

CREMONA VARESE, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Cremona Varese è sulla carta la partita più equilibrata: infatti le due squadre si sono classificate alla Final Eight come quarta e quinta del campionato di Serie A1, e ancora oggi sono distanziate da una sola partita. Entrambe hanno vissuto momenti difficili ma sono riuscite a rimanere in una posizione che permetterebbe loro di giocare i playoff; sarebbe il secondo anno consecutivo. Per la Vanoli si tratta del periodo migliore della società, mentre chiaramente la Openjobmetis ha un passato glorioso fatto di titoli nazionali e internazionali, e anche in epoca recente (2013) ha giocato una finale di Coppa Italia perdendola contro Siena, nella stessa stagione in cui ha vinto la regular season. Meo Sacchetti è il grande ex di questa sfida, che in campionato per il momento si è giocata una sola volta: eravamo al PalaRadi e Varese aveva fatto il colpo esterno, vincendo 82-79 grazie ad un terzo quarto nel quale aveva preso le distanze (sia pure minime) dopo un primo tempo nel quale le due squadre si erano divise i periodi. Dominique Archie aveva giocato una delle poche partite realmente positive di una stagione travagliata, chiudendo con 22 punti e 8/14 dal campo; MVP di giornata era però stato Tyler Cain, autore di una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi impreziosita da un fantastico 72,7% dal campo (8/11). Quale sarà dunque la prima semifinalista della Coppa Italia? Possiamo intanto ricordare che la vincente andrà a sfidare sabato una tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA