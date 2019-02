Diretta Galatasaray Benfica/ Streaming video e tv: risultato incerto! (Europa League)

Galatasaray Benfica, che si gioca giovedì 14 febbraio alle ore 18.55, sarà una delle sfide nel programma delle gare d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Con l’ultimo tris in campionato al Trabzonspor i turchi, che hanno fallito il girone di Champions League (non impossibile), restano aggrappati alla lotta per il titolo, anche se al momento la Super Lig è dominata dal Basaksehir, primo con sei punti di vantaggio sul Galatasaray. A Istanbul arriva un Benfica reduce da una clamorosa goleada in campionato, 10-0 al Nacional di Madeira. Le Aquile restano seconde in classifica nella Primeira Liga, ma sono state capaci di recuperare quattro punti nelle ultime due partite di campionato al Porto capolista, passato da un vantaggio di +5 a un +1 che rende aperti i giochi; anche i portoghesi sono reduci dal terzo posto nel girone di Champions League, dove se non altro hanno fatto meglio della stagione precedente.

Le probabili formazioni che si affronteranno alla Turk Telekom Arena di Istanbul. I padroni di casa turchi schiereranno l’uruguaiano Muslera tra i pali, il norvegese Linnes sull’out difensivo di destra e il giapponese Nagatomo sull’out difensivo di sinistra, mentre i centrali della retroguardia saranno il brasiliano Marcano e il congolese Luyindama Nekadi. A centrocampo, l’olandese Donk e il senegalese Ndiaye copriranno le spalle al marocchino Belhanda, all’algerino Feghouli e al nigeriano Onyekuru, che supporteranno l’altro senegalese Diange come unica punta di ruolo. Risponderà il Benfica con il portiere greco Vlachodimos alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Almeida, Dias, Ferro e lo spagnolo Grimaldo. A quattro anche la linea di centrocampo dei lusitani, con Pizzi laterale di destra, Rafa Silva laterale di sinistra e il brasiliano Gabriel e l’altro greco Samaris impiegati come centrali. In attacco, Joao Felix farà coppia con lo svizzero Seferovic.

I moduli tattici a confronto nel match saranno il 4-2-3-1 schierato da Fatih Terim, tecnico del Galatasaray, ed il 4-4-2 del mister portoghese del Benfica, Lage. Le due squadre tornano ad affrontarsi in Europa dopo i match della fase a gironi di Champions League 2015/16. Ultimo precedente a Istanbul datato 21 ottobre 2015, 2-1 per i turchi con i gol di Inan e Podolski che ribaltarono l’iniziale vantaggio dei portoghesi realizzato da Gaitan.

Per chi scommetterà sul match, i bookmaker indicano un equilibrio pressoché perfetto tra Galatasaray e Benfica. Quota per la vittoria in casa fissata a 2.65 da Eurobet, William Hill offre a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 2.60 da Bet365. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota l’over 2.5 2.10 e l’under 2.5 1.65.



