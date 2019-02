Diretta Gigante Are/ Mondiali di Sci 2019: streaming video tv: di nuovo Shiffrin?

Si accenderà oggi giovedi 14 febbraio la prova di slalom gigante ad Are, gara iridata dei mondiali di Sci che stanno avendo luogo pur tra mille polemiche in Svezia. Benché certo la gioia della competizione mondiale è massima, parecchi problemi logistici e di meteo stanno infastidendo in più: partenze ribassate, condizioni meteo difficili tra vento e nebbia e piste preparate non sempre in maniera impeccabile stanno mettendo a dura prova tutti i protagonisti di questa edizione. Eppure un’altra gara è pronta a farci emozionare come sempre visto pur il ventaglio di grandissime protagoniste che si avvicenderanno al cancelletto quest’oggi per disputare il gigante di Are. Da Mikaela Shiffrin, oro nel Super-g di pochi giorni fa fino alla sempiterna Tessa Worley senza dimenticare ovviamente lo squadrone azzurro al gran completo e rinvigorito dalla vittoria del bronzo nel team event di pochi giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI ARE

La diretta del Gigante di Are avrà inizio alle ore 14.15, quando prenderà il via la prima atleta per la prima manche: la seconda è invece stata programmata per le ore 17.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

GIGANTE ARE: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

In vista della prova di gigante di Are ai Mondiali di sci 2019 ecco che la prima favorita al podio non può che essere Mikaela Shiffrin visto che la statunitense, ancor prima dell’oro vinto nel Super-G è leader della classificati specialità in Coppa. La star statunitense è pure fresca di vittoria nell’ultima gara della disciplina di Coppa del mondo a Maribor: quella volta però ha dovuto dividere il primo gradino con Petra Vlhova che di certo vorrà ritentare il colpaccio. Occhi puntati però pure sulla campionessa del mondo in carica Tessa Worley, che vorrà di certo riconfermare il suo dominio iridato. Protagoniste attese ovviamente anche le nostre azzurre: Sofia Foggia, Federica Brignone e Marta Bassino, pur messe in difficoltà dalle piste svedesi di certo hanno parecchie carte da giocare in questo senso. Attenzione però alla defezione dell’ultimo minuto di Irene Curtoni, che ha comunque preso parte al Team event di pochi giorni fa: la valtellinese ha deciso di rinunciare a presentarsi al cancelletto per il male di schiena e il suo posto verrà preso da Francesca Marsaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA