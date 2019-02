Diretta Reggina Potenza/ Streaming video e tv: grande momento per gli amaranto (Serie C)

Reggina Potenza, alle ore 20:30 di giovedì 14 febbraio, chiude il programma della ventiseiesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: ultimo posticipo del girone C, ci presenta una squadra calabrese che sta letteralmente volando e che, dimostrando di aver superato lo shock del derby contro il Catanzaro, nell’ultimo Monday Night ha vinto 2-0 a Siracusa prendendosi il sesto successo nelle ultime nove partite, diventando all’entrata in questo turno la quinta forza della classifica, ovvero quella che guida il gruppo alle spalle delle quattro big che giocano un torneo a parte. Non sta facendo male il Potenza che, da neopromosso, al momento avrebbe un posto nei playoff; i lucani però hanno pareggiato tre delle ultime quattro partite e non sono riusciti a migliorare sensibilmente la loro posizione, per di più il clamoroso 4-3 di Pagani rimane l’unico successo nelle ultime sei uscite, nelle quali sono arrivati appunto 6 punti. Aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Reggina Potenza, possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco, valutando le probabili formazioni di questa partita del Granillo.

PROBABILI FORMAZIONI REGGINA POTENZA

Per Reggina Siracusa, Massimo Drago valuta qualche cambio per dare respiro ai titolari: rispetto al 2-0 del De Simone possono tornare titolari Marino e Salandria in mezzo al campo, quantomeno uno di loro con la conferma di Bellomo e Zibert mentre Franchini potrebbe accomodarsi in panchina. La difesa davanti a Farroni dovrebbe rimanere la stessa, dunque Gasparetto e Conson con il supporto di Kirwan e Procopio; davanti si prepara a tornare dal primo minuto Abdou Doumbia, che potrebbe essere la prima punta con Strambelli e Sandomenico nuovamente schierati larghi. A farne le spese sarebbe dunque Baclet, nonostante il gol di lunedì. E’ pesante nel Potenza la squalifica di Carlos França, che dovrà saltare due giornate: a prendere il posto del bomber italo-brasiliano sarà allora Genchi, che farà coppia con Lescano nel reparto offensivo. Alle loro spalle, Giuseppe Raffaele dovrebbe nuovamente destinare Matera e Manuel Ricci come mezzali, con Guaita o Mario Coppola nel ruolo di regista basso; sulle corsie Bacio Terracino potrebbe giocare a destra mentre dall’altra parte sembra andare verso la conferma Sepe. Con Breza tra i pali, la difesa sarà completata da Emerson, Di Somma e Giosa che saranno schierati in linea.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Reggina Potenza sono piuttosto indicative: parlano di una situazione equilibrata vista la poca distanza tra il segno 1 – quota di 2,00 volte la posta – che identifica la vittoria interna degli amaranto e il segno 2, con il quale vincereste 3,85 volte quanto messo sul piatto e che regola il successo esterno. L’eventualità del pareggio è quella per cui dovrete scommettere sul segno X, e andreste a guadagnare un corrispettivo di 3,15 volte la puntata.



