Diretta Sporting Villarreal/ Streaming video e tv: spagnoli in crisi (Europa League)

Sporting Lisbona Villarreal, che si gioca giovedì 14 febbraio alle ore 21.00, sarà una delle sfide nel programma delle gare d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2018-2019. Dopo la doppia sconfitta tra Coppa nazionale e campionato nel derby contro il Benfica, lo Sporting si è rialzato nella Primeira Liga contro la Feirense, pur restando quarto staccato di ben sette punti dal Braga terzo della classe, e ha superato il girone di Europa League nel quale ha dovuto vedersela con l’Arsenal in una grande sfida. Dopo lo 0-0 in casa del Valladolid resta difficile la situazione nella Liga spagnola del Villarreal, penultimo in piena zona retrocessione, con sole due lunghezze di vantaggio sull’Huesca ultimo e a -4 dalla zona salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sporting Lisbona Villarreal sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 255 del satellite, oppure la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it, collegandosi tramite pc, tablet, smartphone oppure con l’ausilio di una smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING LISBONA VILLARREAL

Le probabili formazioni che si affronteranno presso l’Estadio José Alvalade di Lisbona. I padroni di casa dello Sporting schiereranno il brasiliano Ribeiro tra i pali, il macedone Ristovski sull’out difensivo di destra e il colombiano Borjo sull’out difensivo di sinistra, mentre i centrali della retroguardia saranno Ilori e l’uruguaiano Coates. L’altro brasiliano Wendel, il serbo Gudelj e Bruno Fernandes saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, col tridente offensivo formato dall’argentino Acuna, dal maliano Diaby e dall’olandese Bas Dost. Risponderà il Villarreal con Asenjo a difesa della porta e l’italiano Bonera, l’argentino Ramiro Mori e Alvaro titolari nella difesa a tre. Saranno impiegati come centrali di centrocampo Iborra, Fornals e Cazorla, mentre Llambrich sarà l’esterno di fascia destra e Alfonso l’esterno di fascia sinistra. In avanti, Gerard Moreno farà coppia col camerunese Ekambi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto nel match saranno il 4-3-3 schierato dall’olandese Keizer, tecnico dello Sporting Lisbona, ed il 3-5-2 del mister spagnolo del Villarreal, Calleja Revilla. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni, che si sono affrontate nel luglio del 2016 in un’amichevole estiva: a spuntarla fu il Villarreal.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chi scommetterà sul match, i bookmaker indicano lo Sporting Lisbona favorito per la vittoria interna contro il Villarreal. Quota per la vittoria in casa fissata a 2.20 da Eurobet, William Hill offre a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.30 da Bet365. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota l’over 2.5 1.90 e l’under 2.5 1.80.



