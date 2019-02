Probabili formazioni/ Lazio Siviglia: quote, Inzaghi perde Milinkovic-Savic (Europa League)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Lazio Siviglia: la partita, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2018-2019, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio. Sorteggio decisamente complicato per i biancocelesti, che hanno sempre onorato questa competizione ma si trovano di fronte una squadra che l’ha vinta per tre volte consecutive (record) e qualche anno prima aveva centrato un bis nelle ultime edizioni della Coppa Uefa; la squadra di Simone Inzaghi è reduce da due vittorie risicate che l’hanno riportata al quinto posto in campionato, sempre a caccia di quella qualificazione alla Champions League che resta l’obiettivo. Dal canto suo il Siviglia ha avuto i suoi grattacapi nel girone eliminatorio di Europa League, ma rimane una delle squadre favorite per vincere il titolo; il fatto che si giochi l’andata a Roma potrebbe essere un vantaggio per gli andalusi, che però hanno perso un giocatore importante come Luis Muriel “sacrificato” in sede di calciomercato, e tornato in Italia. Andiamo allora a vedere, mentre aspettiamo che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, in che modo i due allenatori intendono schierarle nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Lazio Siviglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Lazio Siviglia sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i biancocelesti partono con i favori del pronostico ma in un contesto di equilibrio, visto che il valore posto sul segno 1 vale 2,35 volte la posta e il segno 2 che identifica il successo esterno degli andalusi porta in dote una vincita pari a 3,10 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X come sempre, vi farebbe guadagnare un valore di 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SIVIGLIA

I DUBBI DI INZAGHI

In Lazio Siviglia Simone Inzaghi deve far fronte all’infortunio di Sergej Milinkovic-Savic, e a un Immobile che non è nelle migliori condizioni: l’attaccante potrebbe provare a stringere i denti ma per il momento il favorito è Caicedo, che tra l’altro arriva da un ottimo momento. Alle sue spalle c’è una doppia soluzione possibile: dovrebbero essere l’ex Joaquin Correa e Luis Alberto a fare da supporto all’ecuadoriano, dunque il centrocampo sarà schierato a quattro con Parolo e Lucas Leiva che come sempre rappresenteranno la linea centrale. Sulle corsie laterali ecco il dubbio per Inzaghi: Romulo, nuovo arrivato, contende una maglia a Marusic che comunque rimane in vantaggio, anche se il brasiliano è stato lanciato titolare nell’ultima di campionato contro l’Empoli. Dall’altra parte pochi dubbi circa la presenza di capitan Lulic, e anche la difesa dovrebbe essere fatta con Acerbi che naturalmente guiderà la linea a tre davanti al portiere Strakosha. Stefan Radu occuperà il centrosinistra, nell’eterno ballottaggio tra Bastos e Wallace l’angolano dovrebbe nuovamente avere la meglio, anche se Luiz Felipe ha fatto finalmente il suo ritorno.

LE SCELTE DI MACHIN

Rispetto al campionato, Pablo Machin dovrebbe cambiare qualcosa per Lazio Siviglia: il modulo è speculare a quello dei biancocelesti con Vaclik in porta, Wober (arrivato dall’Ajax) è squalificato e dunque ci sarà posto per Mercado nella difesa completata da Daniel Carriço e l’ex di Roma e Palermo Kjaer. A centrocampo avremo Ever Banega – peraltro squalificato per la prossima giornata della Liga – che dovrebbe fare coppia con Mesa (favorito su Amadou), a destra Jesus Navas contende il posto a Promes che potrebbe slittare a sinistra, anche se in questo caso la squadra potrebbe essere troppo offensiva per una trasferta. Da valutare anche Sarabia, che può giocare esterno come sulla trequarti: la sensazione è che con Escudero a sinistra il numero 17 sarà comunque titolare, da vedere la sua posizione con Franco Vazquez che scalpita per avere una maglia. Davanti la certezza si chiama André Silva, rinato dopo la stagione negativa nel Milan; al suo fianco uno tra Ben Yedder e Munir El Haddadi, ma l’ex Tolosa parte comunque favorito anche per lo splendido ruolino di marcia che ha tenuto lo scorso anno in Champions League.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 33 Acerbi, 26 S. Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 10 Luis Alberto, 11 J. Correa; 20 Caicedo

A disposizione: 24 Proto, 13 Wallace, 3 Luiz Felipe, 27 Romulo, 25 Badelj, 32 Cataldi, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: S. Milinkovic-Savic

SIVIGLIA (3-4-1-2): 1 Vaclik; 25 Mercado, 6 Carriço, 4 Kjaer; 16 Jesus Navas, 10 Banega, 7 Mesa, 18 Escudero; 17 Sarabia; 9 Ben Yedder, 12 André Silva

A disposizione: 13 J. Soriano, 3 Sergi Gomez, 5 Amadou, 21 Promes, 22 F. Vazquez, 41 Gil, 19 El Haddadi

Allenatore: Pablo Machin

Squalificati: –

Indisponibili: Gnagnon, Gonalons, A. Vidal, Nolito



