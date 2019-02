Probabili formazioni/ Zurigo Napoli: azzurri senza Albiol e Mario Rui (Europa League)

Ecco le probabili formazioni di Zurigo Napoli, partita valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League 2018-2019. I partenopei giocano alle ore 21:00 di giovedì 14 febbraio, aprendo il loro cammino in una competizione nella quale speravano di non trovarsi; tuttavia sono stati eliminati al girone di Champions League retrocedendo qui, e adesso questo trofeo potrebbe essere la grande “consolazione” della stagione visto il distacco dalla Juventus in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Consolazione che non sarebbe nemmeno malaccio, considerato il valore della competizione; certo il Napoli avrebbe voluto aspirare ad altro ma adesso si trova in questo scenario e deve provare ad onorarlo. Per Carlo Ancelotti la prima di Europa League non inizia nel migliore dei modi, visti gli infortuni recenti che hanno colpito il suo gruppo; analizziamo tutto nella lettura approfondita delle probabili formazioni di Zurigo Napoli, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Zurigo Napoli, ecco le quote che l’agenzia Snai ha emesso: favoriti i partenopei, la quota per la vittoria esterna della banda di Carlo Ancelotti è pari a 1,43 volte la posta messa sul piatto mentre siamo già ad un valore di 4,50 volte la puntata per il pareggio, eventualità regolata dal segno X. Il successo interno dei rossocrociati, identificato dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 7,50 volte quanto investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ZURIGO NAPOLI

LE SCELTE DI MAGNIN

In Zurigo Napoli dovremmo trovare la squadra svizzera, allenata dall’ex nazionale Ludovic Magnin, schierata con la difesa a tre: Nef, Bangura e Maxso fanno compagnia al portiere Brecher, e dunque di fatto lo Zurigo difende con cinque uomini perchè i due laterali, verosimilmente Winter e Kharabadze, si abbasseranno sulla linea arretrata quando sarà il Napoli ad essere in possesso del pallone. A centrocampo Domgjoni e Kryeziu formano la catena centrale che in prima istanza dovrà garantire copertura dagli assalti partenopei; a creare gioco allora contribuirà il trequartista Marchesano, lui pure arma tattica importante perchè andrà spesso a giocare in mediana formando di fatto un reparto con cinque giocatori. Davanti, Magnin dovrebbe affidarsi a Kololli e Odey; dalla panchina è pronto Ceesay, che però avrà eventualmente spazio nel secondo tempo – insieme a Zumberi – per dare nuova energia alla squadra.

I DUBBI DI ANCELOTTI

Abbiamo presentato Zurigo Napoli parlando degli infortuni: la difesa partenopea perde Mario Rui e Raul Albiol mentre a centrocampo bisogna fare a meno di Verdi. Dunque, per Ancelotti dovrebbe essere riproposta la coppia centrale con Nikola Maksimovic e Koulibaly, in porta invece Ospina si candida a tornare titolare al posto di Meret. A destra Hysaj sembra poterla spuntare su Malcuit, a sinistra scelta obbligata con Ghoulam a meno che l’albanese ex Empoli non scali sulla mancina, lasciando così spazio al già citato Malcuit dall’altra parte. In mediana dovrebbe giocare Amadou Diawara: per affiancare il guineano le soluzioni possibili sono tre, la prima è rappresentata da Allan mentre la seconda è un ballottaggio tra Zielinski e Fabian Ruiz, con uno dei due che sarà comunque in campo per giocare largo a sinistra. A destra invece Ounas dovrebbe dare riposo a Callejon; la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Mertens e Lorenzo Insigne, ma occhio a Milik che può sostituire il nuovo capitano del Napoli.

IL TABELLINO

ZURIGO (3-4-1-2): 25 Brecher; 13 Nef, 17 Bangura, 3 Maxso; 7 Winter, 14 Domgjoni, 71 H. Kryeziu, 5 Kharabadze; 10 Marchesano; 70 Kololli, 15 Odey

A disposizione: 1 Vanins, 37 Dixn, 31 M. Kryeziu, 94 Khelifi, 27 Schonbachler, 41 Zumberi, 9 Ceesay

Allenatore: Ludovic Magnin

Squalificati: –

Indisponibili: Ruegg, Omeragic, Sauter, Modou, Aliu

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 23 Hysaj, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 42 A. Diawara, 20 Zielinski, 8 Fabian Ruiz; 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Meret, 2 Malcuit, 21 Chiriches, 7 Callejon, 5 Allan, 18 Gaetano, 99 Milik

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Raul Albiol, Mario Rui, Verdi



© RIPRODUZIONE RISERVATA