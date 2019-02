Pronostici Europa League/ Quote scommesse: Inter, Lazio e Napoli (andata sedicesimi)

L’Europa League torna e con essa anche i pronostici su tutte le partite d’andata dei sedicesimi di finale della competizione europea, che oggi giovedì 14 febbraio sono al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse. Le quote delle partite di Europa League per il primo appuntamento del tabellone ad eliminazione diretta sono in tal senso sempre molto seguite, anche perché inizia il brivido delle sfide da dentro o fuori: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio che cosa ci attenderà oggi, con particolare attenzione alle partite delle tre squadre italiane che saranno protagoniste e che andiamo allora ad analizzare nella nostra panoramica sui pronostici di Europa League.

PRONOSTICO LAZIO SIVIGLIA

Alla Lazio è toccato sicuramente l’abbinamento più difficile, anche perché i biancocelesti avevano chiuso al secondo posto il loro girone e di conseguenza non erano testa di serie. Lazio Siviglia è perciò in primo piano nei pronostici Europa League ed è una sfida di lusso, che arriva fin troppo presto perché sarebbe stata degna quanto meno di un quarto di finale, adesso però bisogna giocarsela. La doppia sfida sarà molto ostica, per il momento però, parlando del pronostico sulla singola partita d’andata, ci potrebbe essere il piccolo vantaggio di godere del fattore campo all’Olimpico. L’agenzia di scommesse Snai infatti ritiene leggermente favorita la Lazio oggi: il segno 1 è quotato a 2,45 per chi crede nelle possibilità degli uomini di Simone Inzaghi.

PRONOSTICO RAPID VIENNA INTER

Nonostante le recenti difficoltà in campionato, l’Inter parte sicuramente favorita nel doppio confronto con il Rapid Vienna, anche perché l’Europa League acquisisce a questo punto importanza fondamentale nell’economia della stagione dei nerazzurri. Bisognerà naturalmente stare molto attenti a questa partita d’andata a Vienna, nella quale il Rapid si giocherà praticamente tutte le speranze di qualificazione, ma anche per la singola partita il pronostico sorride in modo chiaro agli uomini di Luciano Spalletti: infatti l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 2 per la vittoria esterna dell’Inter appena a 1,60 volte la posta in palio.

PRONOSTICO ZURIGO NAPOLI

Discorso simile a quello già fatto per l’Inter vale anche per il Napoli, perché l’Europa League fornisce agli uomini di Carlo Ancelotti la più concreta possibilità di conquistare un titolo in questa stagione. Anche per i partenopei bisognerà stare attenti alla partita d’andata in trasferta, nella quale se possibile mettere già in discesa la strada verso la qualificazione – evitando di complicare la partita di ritorno al San Paolo – sarebbe ottimo. L’agenzia di scommesse Snai concede grande fiducia al Napoli anche per la partita a Zurigo, tanto che il segno 2 per la vittoria esterna dei partenopei è quotato appena a 1,43 volte la posta in palio.



