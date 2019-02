Risultati Europa League/ Diretta gol live delle partite (sedicesimi oggi 14 febbraio)

Oggi giovedì 14 febbraio tornano protagonisti i risultati di Europa League, perché sono in programma le partite d’andata dei sedicesimi di finale, il turno che segna l’inizio del tabellino ad eliminazione diretta che ci terrà compagnia naturalmente sino alla finale. Ecco perché è davvero grande l’attesa per i risultati di Europa League, in particolare per quanto riguarda le tre squadre italiane coinvolte nella competizione, che sperano di fare un passo avanti verso la qualificazione al prossimo turno anche se tutto naturalmente si risolverà settimana prossima. Detto che c’è già stato un “anticipo” martedì, quando si è giocato Fenerbahce Zenit, ecco che pure oggi le partite saranno divise come sempre in due differenti fasce orarie. Alle ore 18.55 si giocano Galatasaray Benfica, Bate Borisov Arsenal, Lazio Siviglia, Olympiacos Dinamo Kiev, Rennes Betis, Krasnodar Bayer Leverkusen, Slavia Praga Genk e Rapid Vienna Inter; alle ore 21.00 invece avremo Sporting Lisbona Villarreal, Celtic Valencia, Shakhtar Donetsk Eintracht Francoforte, Malmoe Chelsea, Zurigo Napoli, Bruges Salisburgo e Viktoria Plzen Dinamo Zagabria.

LE PARTITE DELLE ITALIANE

Tra i tantissimi risultati di Europa League dunque avremo anche quelli di Lazio-Siviglia, Rapid Vienna-Inter e Zurigo-Napoli, le tre partite che coinvolgono squadre italiane, con qualche rimpianto naturalmente per Inter e Napoli, che hanno fallito di pochissimo la qualificazione agli ottavi di Champions League e devono dunque “accontentarsi” dell’Europa League, dove in compenso avranno un inizio di cammino non troppo difficile, perché naturalmente nerazzurri e partenopei partono ampiamente favoriti in questi sedicesimi di finale contro Rapid Vienna e Zurigo. L’obiettivo naturalmente sarebbe quello di mettere in discesa già stasera la strada verso i sedicesimi con risultati positivi in Austria e in Svizzera, contando comunque sul ritorno a San Siro o al San Paolo. Sfida più difficile invece per la Lazio, che da non testa di serie rischiava di più nel sorteggio e infatti è stata abbinata al Siviglia in una delle sfide senza dubbio di maggiore richiamo nei sedicesimi di Europa League. Per la Lazio andata in casa, sarebbe importante vincere all’Olimpico per andare in Spagna settimana prossima con buone possibilità di qualificazione al prossimo turno.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, ANDATA SEDICESIMI

Ore 18.55

Galatasaray Benfica

Bate Borisov Arsenal

Lazio Siviglia

Olympiacos Dinamo Kiev

Rennes Betis

Krasnodar Bayer Leverkusen

Slavia Praga Genk

Rapid Vienna Inter

Ore 21.00

Sporting Lisbona Villarreal

Celtic Valencia

Shakhtar Donetsk Eintracht Francoforte

Malmoe Chelsea

Zurigo Napoli

Bruges Salisburgo

Viktoria Plzen Dinamo Zagabria



