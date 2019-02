Video/ Arzachena Lucchese (1-0): highlights e gol della partita (Serie C)

Arzachena-Lucchese termina con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa per effetto della rete siglata da Sanna all’83’. Il primo tempo di Arzachena-Lucchese termina con il risultato di 0-0. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dai padroni di casa. L’Arzachena si affida al classico 4-3-3 con Gatto, Cecconi e Sanna a comporre il reparto avanzato. La Lucchese risponde con un modulo speculare, dove Bortolussi, De Feo e Di Nardo sono i tre attaccanti. Pronti, via. Al 5’ Sanna lascia partire un destro che si stampa sulla traversa. Primo brivido per la Lucchese, che risponde all’11’. Moi colpisce il pallone di mano nella propria area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri va Lombardo ma Ruzittu respinge il tentativo avversario. Al 23’ la partita viene sospesa per un black out improvviso all’impianto di illuminazione del Biagio Pirina. Dopo 5’ di stop, il gioco riprende ma i ritmi sono molto bassi e non succede niente fino al duplice fischio del signor Daniele Perenzoni di Rovereto.

LA RIPRESA

Come emerge nel video di Arzachena Lucchese, nella ripresa non ci sono cambi ma i ritmi continuano a essere molto bassi. Le due squadre si fronteggiano senza creare palle gol. Ruzittu e Falcone restano inoperosi per molti minuti. A poco serve l’espulsione di Mauri al 67’, costretto a lasciare la Lucchese in dieci uomini per un doppio giallo. Con l’uomo in meno i rossoneri sfiorano addirittura il gol al 73’: Provenzano cerca la deviazione sul secondo palo ma Ruzzittu si salva d’istinto. All’83’ l’Arzachena passa in vantaggio con Sanna, che approfitta di una disattenzione difensiva dei toscani per battere Falcone. È questo il gol che vale l’intera posta in palio.





