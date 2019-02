Video/ Entella Pro Vercelli (2-1): highlights e gol della partita (Serie C)

Entella-Pro Vercelli termina con il risultato di 2-1 in favore dei locali. Il primo tempo di Entella-Pro Vercelli é termina con il risultato di 1-1 per effetto dei gol siglati da Mancosu e Morra. Prima di raccontare il match andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni partendo dai padroni di casa. I locali si affidano al 4-3-1-2 con Iocolano alle spalle di Mota e Mancosu. Dalla parte opposta la Pro Vercelli risponde con il 4-2-3-1, dove Morra è l’unica punta supportata da Gatto, Emmanuello e Gatto L. Pronti, via. Al 10’ i padroni di casa si portano in vantaggio con Mancosu. Gli ospiti perdono un pallone velenoso a centrocampo, quindi Mancosu ne approfitta al meglio battendo Moschin con un tiro imprendibile. Al 12’ la Virtus sfiora il raddoppio ma il tentativo dello scatenato Mancosu si stampa sul palo. Al 23’ altra chance enorme per i padroni di casa ma Moschin si supera su Mota. L’Entella va più volte vicina al raddoppio, eppure sono gli ospiti a pareggiare i conti. Al 32’ Belli commette fallo su Emmanuello in area: calcio di rigore per la Pro Vercelli. Dagli undici metri va Morra che trova l’angolino giusto.

LA RIPRESA

Come emerge nel video di Entella Pro Vercelli, nella ripresa non ci sono cambi e le due squadre tornano in campo con gli stessi effettivi del calcio d’inizio. I ritmi sono bassi e regna l’equilibrio. Eppure nel primo tempo i padroni di casa avevano più volte sfiorato la seconda rete. Al 71’ torna a farsi vedere l’Entella: Mota colpisce di testa un traversone dalla trequarti ma il pallone termina fuori di pochissimo. Nel finale ancora padroni di casa pericolosi, sempre con lo scatenato Mota. All’86’ il numero 7 dei locali stoppa la palla in area ma manca il bersaglio grosso. Al 90’ l’Entella passa in vantaggio con Caturano. Dagli sviluppi di un corner il neo entrato anticipa Milesi e batte Moschin per la rete che vale i tre punti. Vittoria in extremis per i padroni di casa.





