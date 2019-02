Video/ Tottenham Borussia Dortmund (3-0): highlights e gol (Champions league)

Allo Stadio di Wembley il Tottenham supera il Borussia Dortmund con un netto 3 a 0. Come si vede nel video di Tottenham Borussia Dortmund, nel primo tempo gli ospiti provano a difendersi tramite un possesso palla ragionato ma i padroni di casa sono difficili da contenere e tentano di spezzare l’equilibrio iniziale con Lucas subito in avvio. I gialloneri crescono e si affacciano in zona offensiva al 35′ con Delaney ed al 45′ con Zagadou sebbene sia necessario aspettare l’inizio della ripresa perchè la partita si sblocchi. Nelle prime battute della ripresa infatti i londinesi passano in vantaggio al 47′ per merito di Son, bravo a capitalizzare l’assist da parte di Vertonghen. Quest’ultimo realizza poi il raddoppio all’83’, su suggerimento di Aurier, ed è infine il suo compagno Llorente, ex attaccante juventino, a firmare il tris definitivo con un colpo di testa sul lancio di Eriksen. Il 3 a 0 maturato ipoteca la qualificazione ai quarti di finale per il Tottenham mentre il Borussia Dortmund dovrà disputare una gara più che superlativa se vorrà provare a rimontare.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Borussia abbia vanamente provato a rimediare alla situazione creatasi: il Tottenham si è aggiudicato per poco il possesso palla con il 55% ed è stato avvicinato ancor di più dai tedeschi in quanto a precisione nei passaggi, ovvero l’87% contro l’86% con 538 su 616 e 465 su 543 appoggi completati. Gli inglesi hanno inoltre dovuto lavorare parecchio in fase difensiva a giudicare dal 53 a 42 nei palloni recuperati. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Tottenham è stato la squadra più fallosa a causa del 13 a 5 nel computo dei falli commessi e l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz ha estratto il cartellino giallo per sole 2 volte ammonendo rispettivamente Aurier da un lato e Delaney dall’altro.

IL TABELLINO

Tottenham-Borussia Dortmund 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 47′ Son(T); 83′ Vertonghen(T); 87′ Llorente(T).

Assist: 47′ Vertonghen(B); 83′ Aurier(T); 87′ Eriksen(T).

TOTTENHAM (3-4-1-2) Lloris; Alderweireld, D. Sanchez, Foyth; Aurier, M. Sissoko(90’+1′ Wanyama), Winks, Vertonghen; Eriksen; Son Heung-Min(89′ Lamela), Lucas Moura(84′ Llorente). All.: Mauricio Pochettino.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) Burki; Hakimi, Toprak, Diallo, Zagadou(77′ Schmelzer); Witsel, Delaney; Sancho(88′ Guerreiro), Dahoud, Pulisic(87′ Bruun Larsen); Gotze. All.: Lucien Favre.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Ammoniti: 12′ Aurier(T); 53′ Delaney(T).

Clicca qui per il video di Tottenham Borussia Dortmund, con le azioni salienti della sfida.



© RIPRODUZIONE RISERVATA