Classifica Marcatori Serie A/ Cr7 capocannoniere ma Zapata è vicino (24^ giornata)

Dopo le avventure delle Coppe europee ecco che il primo campionato italiano torna in campo e quindi non possiamo non fissare la nostra attenzione anche alla classifica dei marcatori della Serie A, alla vigilia della 24^ giornata. Secondo il calendario ufficiale infatti questo atteso turno del girone di ritorno del campionato avrà inizio già oggi venerdi 15 febbraio e in campo ci saranno Juventus e Frosinone: quale migliore occasione per Cristiano Ronaldo, capocannoniere del campionato e re della classifica dei marcatori di Serie A per andare ulteriormente in fuga? Il bomber lusitano a oggi vanta già 18 reti, che oggi potrebbero diventare molte di più ai danni dei canarini. Va però detto che esaminando a graduatoria Cr7 ha davvero ampia concorrenza anche in questa giornata del primo campionato italiano. A podio infatti non possiamo non notare i nomi di Fabio Quagliarella e Duvan Zapata fermi a quota 16 reti a testa, con pure il nerazzurro fresco di gol nell’ultimo turno del girone di ritorno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DELLA VETTA

Come detto prima però la concorrenza a Cristiano Ronaldo per il titolo di Capocannoniere della Serie A è ben alta, già appena alle spalle del podio che abbiamo appena descritto. Ecco infatti che assisi al quarto e quinto gradino troviamo un incredibile duo polacco, formato da Piatek (a segno anche pochi giorni fa nella partita tra Milan e Cagliari ) e Milik: rispettivamente i due hanno firmato finora 15 e 12 gol ma sono tra i principali protagonisti della 24^ giornata di campionato che verrà. Proseguendo nella classifica dei marcatori di Serie A leggiamo inoltre i nomi di Caputo e Immobile che rispettivamente per Empoli e Lazio hanno a oggi messo a tabella 11 gol. Attenzione poi infine a Mauro Icardi, fermo a quota 9 gol ma in grave crisi con la società nerazzurra.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Ronaldo (Juventus) 18

Quagliarella (Sampdoria), Zapata (Atalanta) 16

Piatek Milan) 15

Milik (Napoli) 12

Caputo (Empoli), Immobile (Lazio) 11

Icardi (Inter) 9



