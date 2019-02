Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 24^ giornata di campionato

Puntuali come sempre non possono mancare i nostri consigli per il Fantacalcio di Serie A e alla vigilia della 24^ giornata di campionato andremo a vedere incontro per incontro quali saranno i giocatori da inserire nella propria formazione e chi invece da lasciare a riposo in panchina. Ecco quindi che per le nostre dritte in occasione del primo anticipo, atteso solo stasera tra Juventus e Frosinone, puntiamo forte su Ciano e Ciofani visto che il primo è andato in gol solo nel turno precedente: attenzione poi a Khedira e Rugani che potrebbero non essere al top della condizione. Sempre per gli anticipi vediamo che in occasione della sfida Cagliari Parma ci sentiamo di consigliare Inglese e Joao Pedro mentre sarebbero da tenere a riposo sia Srna e Kukca, che davvero non stanno brillando. Per la sfida del sabato sera tra Atalanta e Milan ovviamente non possiamo non tenere in considerazione Paquetà, Suso, Piatek e il tridente bergamasco con il Papu Gomez, Zapata e Ilicic: questi giocatori sono davvero troppo in condizione per tenerli in panca.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Proseguendo con i nostri consigli di fantacalcio della Serie A vediamo che in occasione della sfida alle ore 12.30 tra Spal e Fiorentina ci sentiamo di consigliare Chiesa tra i viola e di mettere da parte Schiattarella e Mirallas. Per la partita tra Empoli e Sassuolo occhi puntati su Berardi, Caputo e Babacar, mentre potrebbe non regalare emozioni Silvestre: alla Dacia Arena per Udinese-Chievo occhio a Fofana e Frey che non dovrebbero brillare nella 24^ giornata di campionato. Andando avanti notiamo che in occasione della sfida tra Genoa e Lazio potrebbe essere opportuno lasciare da parte Immobile, visto che il bomber non è in forma: occhi puntati su Caicedo, già decisivo contro l’Empoli. Riflettori indirizzati poi sulla sfida tra Inter e Sampdoria, match bollente: qui i nomi da tenere d’occhio sono quelli di Politano, di ritorno dalla squalifica, Ramirez e Lautaro Martinez oltre che del re del gol Quagliarella. Domenica sera alle ore 20.30 è poi previsto l’incontro tra Napoli e Torino, dove consigliamo di mettere titolare Iago Falque, che dovrebbe vincere il duello con Zaza in avanti. A chiusura ricordiamo poi il posticipo tra Roma e Bologna: occhi puntati su Zaniolo inarrestabile, oltre che su Sansone, mentre non ci attendiamo grandi cose da Fazio appena acciaccato.

