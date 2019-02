Diretta gigante Are/ Mondiali sci 2019 streaming video e tv: Hirscher grande favorito

La diretta del gigante di Are apre ai Mondiali di sci 2019 anche per gli uomini l’ultima parte del programma, quella relativa alle discipline tecniche che come da tradizione chiuderanno anche questa edizione dei Mondiali sulle nevi svedesi. Sul gigante pesano le incognite sul mese abbondante passato dalla gara di Adelboden a oggi, dal momento che a causa della cancellazione del gigante di Garmisch l’ultimo appuntamento nella specialità è stato appunto quello in Svizzera, sabato 12 gennaio: il grande favorito è comunque Marcel Hirscher, che in questa stagione in gigante sta dominando ancora più che nelle annate precedenti. Analizzeremo in seguito tutti i favoriti e le possibilità degli azzurri in questa gara, adesso però ecco tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Are, quarto atto maschile di questi Mondiali di sci 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI ARE

La diretta del gigante di Are avrà inizio alle ore 14.15, quando prenderà il via la prima manche di questa gara dei Mondiali di sci 2019 in Svezia, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 17.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky, ma attenzione ai canali Rai, perché invece la seconda manche sarà visibile su Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE ARE: FAVORITI E AZZURRI

Come abbiamo già detto, l’ultimo gigante di Coppa del Mondo risale addirittura a più di un mese fa e questo potrebbe creare qualche incognita a causa della lunga inattività in gigante. I valori nella specialità sono comunque molto chiari, con Marcel Hirscher che ha proprio nel gigante il massimo punto di forza, come ha dimostrato in Alta Badia infliggendo a tutti gli avversari distacchi abissali e poi ad Adelboden completando la doppietta dei due giganti più ambiti dell’anno, unendo alla vittoria sulla Gran Risa anche un successo sulla Chuenisbärgli. Hirscher aveva vinto anche in Val d’Isere e prima ancora a Beaver Creek, sia pure in questo caso per la squalifica di Stefan Luitz, in pratica l’unica macchia della stagione dell’austriaco in gigante risale a Saalbach, gara che regalò la prima vittoria in carriera allo sloveno Zan Kranjec, in un podio decisamente inedito con lo svizzero Loic Meillard e il francese Mathieu Faivre. Le gerarchie in gigante in effetti non sono così definite, almeno dal secondo posto in giù. Come completezza di squadra si deve naturalmente citare la Francia, che oltre a Faivre ha già portato sul podio sia Thomas Fanara sia Alexis Pinturault, tra i possibili protagonisti poi non va dimenticato naturalmente Henrik Kristoffersen, che in proporzione in questa stagione va più forte in gigante piuttosto che in slalom, ma tutti devono inseguire re Hirscher. Quanto all’Italia, quest’anno non ci sono mancati in gigante piazzamenti di ottimo livello, anche se mai sul podio finora: dall’Alta Badia ha dato una svolta alla sua stagione Luca De Aliprandini, che però non è ancora mai riuscito a fare bene entrambe le manche ed essendo un gigantista puro potrebbe pagare più degli altri la lunga inattività, poi ci sono su discreti livelli Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti che possono puntare a piazzamenti di buon livello e non sono mancati guizzi come quello di Simon Maurberger ad Adelboden, tuttavia va detto che la lotta per il podio appare piuttosto lontana per gli azzurri in questo momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA