Diretta Rally di Svezia 2019/ Wrc: streaming video Dazn: percorso (oggi 15 febbraio)

Oggi venerdi 15 febbraio 2019 si è entrerà nel vivo del Rally di Svezia 2019, secondo banco di prova del mondiale di Wrc. Dopo quindi la gara nel principato di Monaco, che ha aperto quindi alla grande la stagione, ecco che i protagonisti del mondiale di Rally andranno in scena sulla neve svedese. Nonostante il ghiaccio e le condizioni estreme previste (ma le vetture saranno opportunamente attrezzate) la gara in Svezia è di solito la più veloce di tutta la stagione e la cosa appare paradossale forse: in ogni caso però anche questa edizione 2019 del Rally di Svezia si annuncia più che mai adrenalinica anche perché i punti messi in palio per il titolo paiono ben pesanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI SVEZIA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Svezia 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà due finestre in diretta, alle ore 9.00 e poi alle 13.00. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Svezia.

DIRETTA RALLY DI SVEZIA 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Dopo lo Shake down di Skalia in realtà per la giornata di oggi i protagonisti del Rally di Svezia 2019 abbandoneranno i confini della nazionale per approdare in Norvegia, dove si svolgeranno tutte le sette stage previste per la giornata odierna. Il tracciato però in generale non si può dire troppo sorprendente visto che il percorso presenta davvero pochissime novità rispetto alla precedente stagione. Va comunque detto che oggi il via è atteso alle ore 7.50 del mattino quando la prima vettura affronterà quindi la SS2 di Hot Finnskog 1, lunga 21,26 km: a seguire ecco la SS3 di Svullrya 1 e la seguente special stage di Rojden 1, lunghe rispettivamente 24,88 e 180,10 km. Al pomeriggio a partire dalle ore 13.54, verranno ripercorse le stesse tre special stage affrontate nel mattino, oltre che la SS8 di Torsby 1, con la quale la carovana farà ritorni nei confini della Svezia.



