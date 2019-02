Diretta Venezia Sassari/ Streaming video tv: torna Pozzecco (Quarti Coppa Italia)

Venezia Sassari, quarto di finale della Coppa Italia 2018-2019 di basket, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 15 febbraio: sappiamo ormai che la location è il Nelson Mandela Forum di Firenze, possiamo anche ricordare che la vincente di questa sfida incrocerà una tra Avellino e Brindisi, due squadre che saranno in campo nella serata odierna. La Reyer è una delle grandi favorite per la vittoria di questa Final Eight, ovviamente alle spalle di Milano: lo dice la classifica del campionato, che vede gli orogranata secondi con tre partite di distacco dall’Olimpia, ma lo dicono anche il roster e la qualità di una squadra che negli ultimi anni è sempre riuscita a proporsi come grande alternativa ai meneghini, vincendo lo scudetto del 2017 e risultando competitiva in maniera costante. Attenzione però alla Dinamo: certamente la società isolana ha perso smalto rispetto al fantascientifico 2015 (scudetto e Coppa Italia) ma quando c’è da vincere titoli e vincere partite secche è il classico avversario che non si vuole mai affrontare. La Reyer arriva dall’inattesa sconfitta interna contro Trento, che ha ulteriormente avvicinato le inseguitrici nella graduatoria della Serie A1 e tolto qualche certezza; il Banco di Sardegna ha perso a sua volta, subendo un incredibile -19 sul campo di Torino. A seguito di questa partita sono arrivate le dimissioni a sorpresa di Vincenzo Esposito: sarà Gianmarco Pozzecco a guidare la squadra nella diretta di Venezia Sassari, la cui palla a due è attesa tra poche ore.

Possiamo presentare Venezia Sassari parlando innanzitutto della partita che le due squadre hanno disputato in campionato: era il 10 novembre, il contesto era quello del PalaSerradimigni e la Reyer aveva vinto 86-83 riuscendo a ribaltare un primo quarto da 11-23 e un primo tempo chiuso con uno svantaggio di 7 punti. Grande prestazione di Austin Daye, autore di 21 punti e 5 rimbalzi tirando 8/16 dal campo; l’ala statunitense è andata in doppia cifra in 14 delle 18 partite che ha giocato e rimane un’arma tattica fondamentale per la squadra allenata da Walter De Raffaele. Come dicevamo, Venezia rimane la prima inseguitrice di Milano ma nel suo campionato ha già perso 6 partite: certamente non sono tantissime, ma ci dicono di una regular season approcciata forse con maggiore “prudenza”, senza dover per forza di cose strappare ma volendo arrivare pronti al grande appuntamento dei playoff. Sassari sta tenendo una velocità di crociera che le consentirebbe di andare a giocare la post season che rimane il principale obiettivo della società, ma adesso si apre il grande punto di domanda: bisognerà vedere come il gruppo reagirà alle dimissioni di Esposito e come Pozzecco, la cui precedente esperienza da allenatore in Serie A1 non è stata brillantissima, riuscirà a gestire un roster che, sia pure tra alti e bassi, stava girando bene e si è anche qualificato per la terza fase di Europe Cup, una competizione che gli isolani vogliono onorare per migliorare il loro status internazionale. Ci aspetta dunque una Venezia Sassari particolarmente intensa e interessante, dovremo aspettare ancora poco per la palla a due di Firenze.



