Probabili formazioni/ Atalanta Milan: diretta tv, Gattuso cerca conferme (Serie A)

I rossoneri cercano conferme dell’ottimo stato di forma a Bergamo: domani sera alle ore 20,30 infatti si accenderà la sfida tra Atalanta e Milan, valida nella 24^ giornata dei campionato, e di cui ora andremo a controllare da vicino le probabili formazioni. La sfida è più che mai calda visto che pure si annuncia come uno scontro diretto per l’Europa, stando alla classifica della Serie A. Ecco perchè sia a Gasperini che a Gattuso non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Atalanta Milan. Entrambi gli allenatori quindi punteranno solo sugli uomini più in forma, ben consci del valore anche morale di questo incontro, tra i più attesi di questa giornata di campionato. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di conoscere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atalanta Milan, andiamo a ricordare a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire il match di domani. Milan Napoli non verrà trasmessa in diretta tv: avrete la possibilità di assistere alla partita di Serie A soltanto sulla nuova piattaforma DAZN, che fornisce tre gare per ciascun turno del massimo campionato. Abbonandovi al servizio potrete godere della diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa potrete collegare uno di questi dispositivi alla televisione tramite Chromecast, ma anche installare l’applicazione sullo schermo qualora possiate disporre di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA MILAN

LE MOSSE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Atalanta Milan il tecnico dei nerazzurri ha ben pochi dubbi, visto il grande stata di forma della sua squadra e chiaramente punterà solo sui soliti titolari nella 24^ giornata di Serie A. A Bergamo quindi andrà in scena il solito 3-4-2-1 come modulo di partenza: qui quindi troverà spazio dal primo minuto Berisha tra i pali e il terzetto Toloi-Palomino-Mancini in difesa, benchè la panchina a cui poter attingere per questa parte dello schieramento non sia certo scarna. Per la mediana l’allenatore dei bergamaschi ha le idee chiare: vedremo Freuler e De Roon in campo dal primo minuto, mentre toccherà a Hateboer e uno tra Castagne e Gosens agire ai lati del reparto a centrocampo. Indispensabili poi Ilicic, Gomez e Zapata, protagonisti decisivi pure del match contro la Spal, occorso solo pochi giorni fa per il campionato di Serie A.

LE SCELTE DI GATTUSO

Per la pericolosissima trasferta in casa della Dea, il tecnico rossonero dovrebbe confermare in toto lo schieramento visto nel precedente turno di Serie a contro il Cagliari, visto il risultato e la bella prestazione raccolta. Ecco che allora nel 4-3-3 dell’allenatore del Diavolo vedremo ancora Donnarumma tra i pali (sempre più infallibile) con davanti a sè il duo Musacchio-Romagnoli: sulle fasce si candidano per una maglia dal primo minuto Ricardo Rodriguez e Calabria. Pochi i dubbi in mediana: qui infatti rimarranno titolari Kessie e Bakayoko, oltre che Paquetà, fresco del suo primo gol in rossonero contro il Cagliari. In avanti ci sarà dal primo minuto Piatek come punta centrale, che quindi spingerà Cutrone ancora in panchina: a completare il tridente non mancheranno Suso e Calhanoglu.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1) 1 Berisha; 6 Palomino, 23 Mancini, 2 Toloi; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 33 Hateboer; 10 Gomez, 72 Ilicic; 91 Zapata All. Gasperini

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 68 Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 2 Calabria; 79 Kessie, 147 Bakayoko, 39 Paquetà; 10 Calhanoglu, 19 Piatek, 8 Suso All. Gattuso.



