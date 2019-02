Probabili formazioni/ Juventus Frosinone: quote. Dybala torna titolare (Serie A)

Si accenderà oggi alle ore 20.30 il primo anticipo della 24^ giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Frosinone ed è dunque arrivato il momento di esaminare da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. A dispetto del pronostico infatti la partita dell’Allianz Stadium si annuncia davvero importante, ma qui Allegri dovrà certamente fare i conti sia con gli acciaccati che col prossimo impegno in Champions league contro l’Atletico Madrid. Va poi ricordato che i canarini di Baroni sono di ritorno da un importante successo occorso in campionato contro la Sampdoria, che certamente ha galvanizzato l’ambiente. Andiamo quindi a conoscere da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Frosinone.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le probabili formazioni di Juventus Frosinone, diamo un occhio anche al pronostico stilato alla vigilia, che sorride ampiamente alla Vecchia Signora. Se consideriamo ore la quote fissate dalla snai vediamo che per l’1×2 il successo bianconero è stato dato a 1.12, contro il più elevato 20.00 assegnato ai canarini: per il pareggio ecco la valutazione di 8.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FROSINONE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per la partita di questa sera all’Allianz Stadium Allegri non farà a meno del solito 4-3-3 e nel solito discorso pre partita ha pure svelato molto dell’11 titolare per la 24^ giornata. Ecco quindi che sarà ancora Szczesny a occupare lo spazio tra i pali, mentre di fronte dovremo vedere di nuovo in campo dopo il lungo infortunio Bonucci. A fianco della maglia numero 19 sarà possibile vedere poi uno tra Rugani e Caceres mentre si avvicina il rientro di Chiellini, che potrebbe farsi vedere per qualche minuto nel finale. Con Alex Sandro squalificato, poi il reparto arretrato vedrà dal primo minuto Cancelo e Spinazzola. Per la mediana verrà concesso un turno di riposo a Matuidi: ecco quindi che con Pjanic in cabina di regia vedremo titolare Khedira e Bentancur. Pochi i dubbi in attacco per la Vecchia Signora dove rivedremo Dybala: con la maglia numero 10 ecco anche Ronaldo e Mandzukic.

LE SCELTE DI BARONI

Classico 3-5-2 studiato da Baroni per le probabili formazioni di Juventus Frosinone, dove vale il motto “squadra che vince non si cambia” o quasi. L’allenatore dei gialloazzurri ovviamente confermerà gran parte dell’11 visto contro la Sampdoria, ma i ballottaggi potrebbero sorgere anche a pochi minuti prima del fischio d’inizio. In ogni caso vedremo sempre Sportiello a difesa dei pali, mentre di fronte al numero 1 si candidano per una maglia da titolare Goldaniga, Salamon e Capuano. Pochi i dubbi in mediana pur con un ampio reparto a 5: qui troveremo Zampano e Beghetto sull’esterno. Titolari al centro saranno poi Chibsah, Maiella e Cassata, ma non dimentichiamo che dalla panchina scalpitano Viviani e Valzania. Dubbio amletico per Baroni in attacco: una volta confermato Ciano, ci saranno Ciofani e Pinamonti in lotta per la maglia da titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 37 Spinazzola; 6 Khedira, 5 Pjanic, 30 , Bentancur; 10 Dybala, 9 Mandzukic, 7 Ronaldo All. Allegri

FROSINONE (3-5-2): 57 Sportitello; 6 Goldaniga, 27 Salamon, 25 Capuano; 17 Zampano, 66 Chibsah, 8 Maiella, 24 Cassata. 33 Beghetto; 9 Ciofani, 28 Ciano All. Baroni



