Video/ Bate Arsenal (1-0): highlights e gol della partita (Europa league)

L’unico precedente tra il Bate Borisov e Arsenal è stato nella fase a gironi della scorsa Europa League – la squadra londinese ha vinto entrambe le sfide, segnando 10 gol e subendone solo due. Quindi le statistiche sembrano tutte a favore degli inglesi, ma i padroni di casa vogliono smentire i precedenti. Inizia il match e Mikhitaryan sfiora la rete del vantaggio su assist di Kolasinac. Mustafi plana di testa, palla che sfiora il palo, grande inizio dei gunners. Come si vede nel video di Bate Arsenal, nel momento migliore della compagine inglese passano in vantaggio i padroni di casa. Colpo di testa vincente al centro dell’area di Dragun, assist di Stasevich su calcio da fermo. La prima frazione termina con i padroni di casa avanti. Inizia il secondo tempo e Lacazette prova subito a riequilibrarla, grande risposta del portiere avversario. Arsenal che attacca a testa bassa a caccia del pari. I padroni di casa agiscono in contropiede a caccia del raddoppio. Arsenal che comanda con il possesso palla ma non riesce a trovare lo spunto vincente. L’attaccante francese Lacazette chiude malissimo una serata da dimenticare beccandosi per aver scatenato una mini rissa. Per l’Arsenal cala il sipario con il Bate Borisov che festeggia una vittoria difficile da prevedere. Tra una settimana ci sarà il ritorno in Inghilterra.

LE STATISTICHE

Il Bate Borisov piega l’Arsenal a sorpresa con una rete di testa siglata da Dragun. Partita molto combattuta che ha visto i gunners perdere per espulsione nel finale un nervoso Lacazette. I padroni di casa hanno disputato una gara ordinata e attenta piegando la compagine inglese che ha tutte le carte in regola per ribaltarle il risultato tra una settimana. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Sono stati quattordici i tiri totali dell’Arsenal contro in sei del Bate Borisov cinico fino all’osso. Impressionante il dato sul possesso palla che vede l’Arsenal al 71% contro il 29% dei padroni di casa. Ottime invece le due fasi difensive con 30 palloni recuperati. Risultato quindi che non rispecchia pienamente quello che si è visto in campo. Il Bate Borisov è stato bravo a capitalizzare una delle poche occasioni capitate.

