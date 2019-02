Video/ Lazio Siviglia (0-1): highlights e gol della partita (Europa league)

La Lazio cade in casa contro il Siviglia che colpisce con Ben Yedder mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Come si vede nel video di Lazio Siviglia, è una serata da dimenticare per i biancocelesti che hanno perso per infortunio Luis Alberto, Parolo e Bastos. Parolo, distorsione alla caviglia, sembra essere quello più preoccupante. Andiamo a scoprire le statistiche della gara. Sono stati ben quattordici i tiri del Siviglia contro i sette della Lazio che ha faticato tantissimo nella fase offensiva. Anche il possesso palla, di poco, ha premiato gli spagnoli con un 52% contro il 48% dei capitolini. Siviglia che ha costruito la vittoria attraverso una rete fitta di passaggi 421, contro i 393 della Lazio. Tra una settimana ci sarà il ritorno in terra spagnola, alla Lazio servirà la prestazione perfetta per provare ad accedere agli ottavi di Europa League.

LE DICHIARAZIONI

Mister Simone Inzaghi, a fine partita, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dell’Uefa: “Abbiamo preso un gol da evitare, sapevamo delle loro ripartenze e ci hanno messo in difficoltà tre, quattro volte. Abbiamo avuto situazioni da sfruttare meglio, ma eravamo ben messi in campo. Non abbiamo demeritato, il Siviglia non ci ha sorpreso, sapevamo di avere davanti una squadra forte che abbassa i ritmi e riparte. Le nostre situazioni offensive loro le hanno difese bene. Un pari sarebbe stato più giusto, ma si deve accettare la sconfitta. Non è un risultato positivo, ma possiamo ancora qualificarci. Ho dovuto fare dei cambi forzati, la situazione degli infortunati non è piacevole: a Parolo si è girata la caviglia dopo cinque minuti, ora è molto gonfia. Luis Alberto ha risentito il problema all’adduttore. Parolo sicuramente sarà out contro il Genoa, lo spagnolo è da verificare”. Mister Machin, ha analizzato la vittoria della sua squadra contro la Lazio.Queste le dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale del Siviglia: “La netta sensazione è che abbiamo creato occasioni per provare a segnare più di un gol. Vorrei congratularmi con i tifosi perché hanno incoraggiato la squadra dall’inizio alla fine. Oggi abbiamo segnato subito ed è stato importante, prendendo l’iniziativa, conoscendo le virtù della Lazio e limititando le loro iniziative. Non siamo riusciti a raddoppiare, questo è il vero peccato. Se recuperiamo la forma migliore saremo in grado di competere nel migliore dei modi anche nel ritorno”.

