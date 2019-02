Video/ Malmoe-Chelsea (1-2): highlights e gol della partita (Europa League)

Video Malmoe-Chelsea 1-2: highlights e gol della partita che si è disputata allo Swedbank Stadion per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Dopo la storica batosta in casa del Manchester City, Maurizio Sarri ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria grazie agli acuti di Barkley (inserimento perfetto in area di rigore sul traversone di Pedro) e di Giroud (uno splendido colpo di tacco su assist di Willian), gli autori dei due gol che hanno consentito ai blues di avere la meglio e ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Non è stata comunque una passeggiata di salute, la compagine svedese ha fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote agli ospiti. Kepa è stato decisivo sull’1 a 0 con la parata sul missile di Christiansen che poi, a dieci minuti dal novantesimo, accorcerà le distanze rendendo il match di ritorno a Londra molto più interessante anche se il Chelsea avrà ovviamente il coltello dalla parte del manico e rimane nettamente favorito per il passaggio del turno. Per il Malmoe anche qualche rimpianto, soprattutto per non aver trovato il gol a inizio gara quando gli uomini di Rosler avevano messo alle corde i blues quasi schiacciandoli nella loro trequarti, e per le occasioni non sfruttate da Traustason e Rosenberg. Giovedì prossimo Sarri si giocherà un’altra fetta della sua credibilità e del suo futuro, un ulteriore passo falso comprometterebbe in maniera definitiva la permanenza nella City e il rapporto con patron Abramovich e i suoi giocatori. Magari l’ex-tecnico del Napoli si affiderà al suo pupillo, Gonzalo Higuain, che in Svezia si è riposato e ha guardato la partita comodamente seduto in panchina, preoccupandosi più che altro di difendersi dal pungente freddo scandinavo.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara Maurizio Sarri ha parlato davanti alle telecamere: “Non è che la squadra si sia spenta completamente, è che non riusciamo a dare continuità alle prestazioni, non è facile rimanere mentalmente sul pezzo per tanti mesi. Molti allenatori famosi si sono trovati in difficoltà al primo anno in Inghilterra, sono sicuro che troveremo una soluzione sul lungo periodo, dobbiamo solamente scrollarci di dosso la paura di sbagliare e ritrovare fiducia in noi stessi. Se potessi eviterei di giocare a Napoli, il San Paolo ancora oggi mi procura troppe emozioni e non ce la farei a vivere la partita in maniera distaccata”.

