Video/ Rapid Vienna Inter (0-1): highlights e gol della partita (Europa league)

A Vienna l’Inter non mette il piede in fallo e pure senza Icardi trova la vittoria ai danni del Rapid Vienna nel match di andata dei sedicesimi di Europa league. A decidere la sfida, come si vede nel video di Rapid Vienna Inter è bastata la rete di Lautaro Martinez, segnata su rigore al 39’, ma vediamo che cosa ci possono dire le statistiche fissate al triplice fischio finale. Numeri alla mano vediamo che i nerazzurri hanno ben dominato la partita: il possesso palla è stato fissato sul 67%, mentre sono stati segnati 13 tiri di cui però solo 3 correttamente indirizzati. Segnaliamo inoltre sempre per l’Inter 14 punizioni e 2 parate oltre che 545 passaggi completati. Per il Rapid Vienna invece le statistiche ci riportano solo del 33% del possesso palla e appena 4 tiri, di cui 2 sono stati fatti verso lo specchio avversario: aggiungiamo anche 13 rimesse laterali, 2 parate e 287 passaggi completati.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita di Europa league ha preso la parola il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, che ai microfoni di Inter Tv ha affermato: “È bastato un gol pesante, importante. Squadra in ordine, rischiando quasi nulla in queste ripartenze. In questo campo qui non aveva segnato nessuno in un girone importante, per cui siamo contenti. Lautaro ha fatto una grandissima prestazione, molto del risultato è dipeso dal suo lottare su ogni pallone come nel caso del rigore. Potevamo far meglio nella costruzione per servirgli qualche pallone più pulito, molti gli sono stati buttati addosso e così è sempre più dura”. Per il Rapid Vienna invece si è presentato ai microfoni il difensore Sonnleitner, che ha invece detto: “Nel primo tempo abbiamo avuto troppo rispetto per il nome dell’Inter, che ha dieci volte il nostro budget. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio. Prima del calcio di rigore, poi, c’era un fallo su Potzmann. Peccato, crea amarezza prendere un gol così”.

