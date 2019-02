Diretta Benevento Cittadella/ Streaming video DAZN: sfida in chiave playoff (Serie B)

Benevento Cittadella, partita che sarà diretta dal signor Dionisi, è valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2018-2019, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 16 febbraio: allo stadio Vigorito è di stanza una delle partite più interessanti nel turno del torneo cadetto, che mette di fronte due squadre che, almeno sulla carta, potrebbero lottare per la promozione. In questo momento però c’è distanza in classifica: dopo un avvio altalenante il Benevento sembra finalmente aver svoltato e la vittoria di Salerno è stata la seconda consecutiva e la quarta in un periodo di sei partite in cui i sanniti non hanno mai perso, rilanciando le loro quotazioni e arrivando fino al terzo posto, con la possibilità di recuperare terreno sulle prime due della classe e tornare a giocarsi la promozione diretta. Ancora ondivago invece il passo del Cittadella, che ha perso le ultime due gare senza riuscire a segnare: una sola vittoria nelle ultime nove per i veneti, che entrano in questa giornata con un solo punto di vantaggio sul nono posto e dunque devono assolutamente tornare a marciare. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Benevento Cittadella, intanto possiamo valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa partita affascinante, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benevento Cittadella non sarà disponibile: questa partita è infatti esclusiva della piattaforma DAZN, che la mette a disposizione di tutti gli abbonati in possesso di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie ai quali potranno accedere alle immagini attivando il servizio di diretta streaming video. In alternativa si potranno collegare i dispositivi alla televisione tramite Chromecast, oppure installare direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CITTADELLA

Cristian Bucchi dovrebbe affrontare Benevento Cittadella con la stessa squadra che ha vinto all’Arechi: l’unico dubbio può essere rappresentato dalla mediana, dove Nicolas Viola si gioca una maglia con Crisetig ed eventualmente potrebbe mandare Del Pinto a giocare sulla mezzala. Verso la conferma Buonaiuto come interno d’assalto, mentre sulle corsie laterali si candidano nuovamente Gaetano Letizia e Improta; davanti agiranno Roberto Insigne e Massimo Coda, in difesa invece Volta, Antei e Caldirola sono favoriti su Tuia per andare a coprire l’operato del portiere Montipò, uno dei grandi protagonisti della stagione sannita. Il Cittadella perde Adorni per squalifica: sarà Camigliano a fare coppia con Frare davanti a Paleari, con Parodi e Amedeo Benedetti schierati come terzini. A centrocampo Iori sarà il metronomo, ai suoi lati vanno verso una maglia Settembrini e Pasa che dunque dovrebbe tornare titolare al posto di Proia; Schenetti sarà il trequartista, davanti invece il ballottaggio è tra Davide Diaw e Finotto con il secondo favorito, verso una maglia invece Moncini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per l’interessante Benevento Cittadella sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai, che ci riportano una situazione nella quale la squadra di casa è favorita in maniera piuttosto evidente: è di 1,83 il valore posto sul segno 1 che dovrete giocare per la vittoria dei sanniti, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo esterno porta in dote una vincita pari a 4,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. Con il pareggio – segno X – il vostro guadagno corrisponderebbe invece a 3,30 volte la cifra investita con questo bookmaker.



