Diretta Cagliari Parma/ Streaming video e tv: crisi nera per gli isolani (Serie A)

Cagliari Parma sarà diretta dal signor Gianluca Manganiello, ed è valida per la 24^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:00 di sabato 16 febbraio per il secondo anticipo del turno. Crisi nera per gli isolani, che stanno seriamente iniziando a preoccuparsi per la retrocessione: tre sconfitte consecutive senza riuscire a segnare un singolo gol, per di più l’ultimo punto è arrivato grazie a un 2-2 interno contro l’Empoli grazie alla rete al 90’ di Diego Farias, che non fa più parte della rosa. Sta diventando un problema il rendimento della squadra di Rolando Maran, che ha le capacità per prendersi una salvezza senza troppi affanni ma deve rialzare la testa quanto prima; arriva a pennello la gara della Sardegna Arena contro il Parma, che ha una classifica diversa ma a causa di un cammino a fasi alterne non riesce a inserirsi nella corsa per l’Europa League. Dopo aver pareggiato sul campo della Juventus, i ducali sono caduti al Tardini contro l’Inter subendo gol nel finale: la sconfitta interna contro i nerazzurri ovviamente ci sta, ma essendo arrivata una settimana dopo il colpo all’Allianz Stadium è indicativa della stagione parmense. Ora andiamo a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Parma, quali possono essere le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Parma sarà un’esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare: nello specifico i canali sono Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, dove eventualmente si può acquistare il singolo evento utilizzando il codice di riferimento (420075 in questo caso). Ricordiamo anche che i clienti Sky potranno usufruire come al solito del servizio di diretta streaming video: collegando fino a due apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati dell’abbonamento attiveranno senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PARMA

Dopo tre sconfitte in serie, Rolando Maran valuta dei cambi per Cagliari Parma: il tecnico trentino potrebbe tornare alla difesa a quattro abbassando la posizione di Srna e Luca Pellegrini, con due centrali che sarebbero Pisacane e Ceppitelli a protezione di Cragno. A centrocampo va verso la panchina Cigarini: Bradaric, che ha ormai recuperato dall’infortunio, dovrebbe partire titolare in cabina di regia con Barella e Padoin schierati sulle mezzali, ancora una volta dunque Ionita sarà il trequartista designato a giocare alle spalle di Pavoletti (che non segna da tre partite) e Joao Pedro, anche sfortunato avendo centrato una traversa nella partita contro il Milan. Il Parma sarà senza Gagliolo, squalificato: Roberto D’Aversa dovrebbe puntare sul grande ex Gobbi per la fascia sinistra di difesa, confermando invece Iacoponi a destra con Bastoni e Bruno Alves (altro ex) davanti a Sepe. In mediana non si cambia, e allora Scozzarella rimane favorito su Stulac per fare il perno centrale con Kucka e Barillà che dovrebbero agire come interni; classico tridente con Biabiany che punta a riprendersi la maglia a scapito di Siligardi, Inglese sarà la prima punta con Gervinho (autore di uno splendido gol all’andata) regolarmente schierato a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa leggermente favoriti per Cagliari Parma, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la loro vittoria vale infatti 2,05 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,80 che è stato posto sull’eventualità del segno 2, sul quale scommettere per il successo esterno dei ducali. L’ipotesi che regola il pareggio è quella del segno X e, in questo caso, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,30 volte quello che avrete deciso di puntare.



