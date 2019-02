Diretta Feralpisalò Ravenna/ Streaming video e tv: bresciani in striscia (Serie C)

Feralpisalò Ravenna sarà diretta dal signor Fontani, e si gioca alle ore 16:30 di sabato 16 febbraio: archiviato il turno infrasettimanale, il campionato di Serie C 2018-2019 è arrivato alla sua ventisettesima giornata e dunque si procede a passo spedito verso la conclusione della stagione regolare. La Feralpisalò è una delle squadre più in forma del girone B: la vittoria di Rimini arrivata martedì sera è stata la quinta consecutiva, un risultato che insieme al calo delle avversarie dirette ha riportato i Leoni del Garda al terzo posto in classifica, cioè a vedere in maniera concreta la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff. Tra le formazioni che non stanno riuscendo a confermarsi c’è proprio il Ravenna: nel turno infrasettimanale i romagnoli hanno subito una grande beffa facendosi rimontare dalla Giana Erminio all’ultimo secondo, hanno gettato alle ortiche una vittoria già fatta e dunque si sono allontanati ancor più dalle prime posizioni, magari non rischiando immediatamente le prime dieci posizioni ma di certo dovendo stare attenti. Vediamo ora le probabili formazioni di questa partita, mentre aspettiamo la diretta di Feralpisalò Ravenna che è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Feralpisalò Ravenna: come sappiamo infatti campionato e Coppa Italia di Serie C sono esclusiva – a parte qualche partita singola – del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce queste gare in diretta streaming video. Dovrete dunque avvalervi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone per poi abbonarvi alla piattaforma, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ RAVENNA

In Feralpisalò Ravenna, Mimmo Toscano potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla trasferta di Rimini: in attacco Andrea Caracciolo, capocannoniere della squadra, potrebbe lasciare spazio a Mattia Marchi mentre alle spalle di questo tandem viaggiano verso la conferma sia Maiorino che Vita. A centrocampo scalpitano Hergheligiu e Magnino: uno tra Scarsella, Guidetti e Pesce potrebbe rimanere fuori dai giochi per questa partita. De Lucia sarà il portiere, con Legati e Contessa a presidiare le corsie mentre Canini e Giani saranno i centrali difensivi. Luciano Foschi invece potrebbe schierare lo stesso Ravenna di martedì: Venturi tra i pali, coppa difensiva formata da Jidayi, Pellizzarri e Lelj con Eleuteri e Bresciani che giocheranno come laterali sulla linea di centrocampo, dove Selleri imposterà la manovra coadiuvato da Martorelli e Papa. Davanti la solita coppia formata da Nocciolini e Galuppini, ma occhio a Raffini che, in gol contro la Giana, potrebbe partire dal primo minuto.



