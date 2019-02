Diretta Formula E/ GP Città del Messico 2019 streaming video e tv, orario e vincitore

Torna protagonista la Formula E, in diretta oggi sabato 16 febbraio 2019 con il Gp Messico 2019, l’ePrix di Città del Messico che costituisce il quarto atto nel calendario del Mondiale 2018-2019 per la categoria delle monoposto elettriche. Appuntamento dunque con l’ePrix di Città del Messico, la capitale che per la quarta volta ospita una gara di Formula E, categoria che dunque è ormai un classico per il Circuito Hermanos Rodriguez, dove comunque si gareggia su un tracciato ridotto rispetto a quello completo che da qualche anno è tornato ad ospitare anche la Formula 1 in Messico – per la precisione, misura 2,093 km a fronte dei 4,304 km dalla pista intera. La partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 locali, quando in Italia saranno dunque già le 23.00: appuntamento dunque in tarda serata, ma comunque non impossibile per i sempre più numerosi appassionati della Formula E, che si candida ad essere la categoria del futuro.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GP MESSICO 2018 CITTA’ DEL MESSICO DI FORMULA E

L’ePrix di Città del Messico sarà dunque un nuovo appuntamento con la Formula E: tutti gli appassionati del Mondiale per le monoposto elettriche potranno seguire l’ePrix della Formula E, che sarà disponibile in chiaro su Italia 1 ed inoltre su Eurosport, che per questa stagione detengono i diritti per l’Italia per il Mondiale di Formula E. L’appuntamento sarà dunque con la Formula E in diretta tv alle ore 23.00 (secondo il fuso orario italiano) su Eurosport 1, canale che è disponibile al numero 210 della piattaforma satellitare Sky, mentre in chiaro per tutti dovremo accontentarci stavolta di una differita che su Italia 1 è in programma alle ore 23.30. In alternativa, segnaliamo anche la diretta streaming video, disponibile agli abbonati tramite Sky Go oppure il servizio di Eurosport Player.

DIRETTA FORMULA E: RISULTATI E CONTESTO

Il Gran Premio del Messico sarà la quarta gara della stagione della Formula E, che per il momento ci ha regalato tre differenti vincitori in altrettante gare disputate. In Arabia Saudita a dicembre si impose il portoghese Antonio Felix Da Costa, seguito dal belga Jerome D’Ambrosio vincitore a Marrakech il 12 gennaio e poi dal britannico Sam Bird due settimane più tardi, in occasione dell’ePrix disputato a Santiago del Cile. Anche i piazzamenti sul podio sono stati divisi fra numerosi piloti, di conseguenza la classifica Piloti è ancora molto corta, in particolare con Bird al comando a quota 43 punti seguito da D’Ambrosio, secondo con 41 punti. Dal punto di vista tecnico la principale innovazione della stagione in corso è l’esordio della nuova vettura, la Spark SRT 05e (o gen2), che segna di fatto una enorme evoluzione tecnica per la Formula E. La nuova monoposto ha consentito di eliminare il cambio vettura a metà gara dal momento che l’energia complessiva fornita dal pacco batterie è salita da 28 a 54 kWh e poi altre novità caratterizzano la stagione della Formula E. I team in gara sono ora 11 grazie all’ingresso del team HWA, mentre la BMW è entrata nelle vesti di costruttore del team Andretti. La stagione vedrà poi il ritorno dell’EPrix di Monaco dopo una stagione di assenza, l’introduzione dell’EPrix di Sanya in Cina e dell’Eprix di Berna al posto di quello disputato a Zurigo nella stagione precedente, mentre a metà aprile è confermato l’appuntamento a Roma, una delle cinque tappe europee. La novità forse più nota al grande pubblico è però l’arrivo in Formula E di Felipe Massa: il pilota brasiliano ex Ferrari corre per il team Venturi Grand Prix insieme all’italo-svizzero Edoardo Mortara, ma per ora non è ancora riuscito ad ottenere nemmeno un punto, dunque è atteso al riscatto. Che cosa succederà a Città del Messico?



