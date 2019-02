Diretta Giana Virtus Verona/ Streaming video e tv: sfida per la salvezza (Serie C)

Giana Virtus Verona, che sarà diretta dal signor Arace, è una delle partite che rientrano nel programma della ventisettesima giornata del girone B in Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:30 di sabato 16 febbraio. A Gorgonzola la partita è delicatissima: si gioca infatti per la salvezza, con due formazioni che devono ancora fare i conti non solo con un’incostanza di fondo ma anche e soprattutto con avversarie che stanno provando a riprendere quota, per esempio il Renate che sta trovando risultati positivi. Il turno infrasettimanale ha visto entrambe mancare la vittoria, ma in maniera diversa: la Giana infatti ha preso un pareggio insperato sul campo del Ravenna segnando all’ultimo secondo, mentre la Virtus Verona è caduta a domicilio proprio contro il Renate, perdendo uno scontro diretto delicato che adesso la obbliga di fatto a vincere questa partita. Vedremo se i rossoblu ce la faranno; ora però, mentre aspettiamo la diretta di Giana Virtus Verona, andiamo a valutare anche in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco con l’analisi delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Giana Virtus Verona: come sappiamo infatti campionato e Coppa Italia di Serie C sono esclusiva – a parte qualche partita singola – del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce queste gare in diretta streaming video. Dovrete dunque avvalervi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone per poi abbonarvi alla piattaforma, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA VIRTUS VERONA

Giana Virtus Verona dovrebbe essere affrontata da Cesare Albé con gli stessi undici che hanno pareggiato a Ravenna: dunque Leoni in porta, difesa schierata con Bonalumi, Gianola e Montesano e due esterni come Iovine e Giudici che dovranno occuparsi anche della fase di non possesso palla. All’impostazione della manovra sarà adibito Piccoli, con Gianluca Barba e Dalla Bona che giocheranno ai suoi lati; davanti spazio a capitan Perna che dovrebbe essere affiancato da Rocco, ma occhio anche alla possibilità di vedere Mutton dal primo minuto. La Virtus Verona si disporrà con un modulo sostanzialmente speculare, ma con un trequartista (Grbac) a fare da supporto ai due attaccanti che dovrebbero essere Danti e Vincenzo Ferrara. Il centrocampo quindi sarà a quattro: Giorico e Casarotto nella zona centrale, Onescu e Lavagnoli che agiranno invece larghi. In difesa, a protezione del portiere Chironi, dovrebbero esserci N’Zé e Trainotti a fare da sparring partner a Jacopo Rossi, eventualmente il centrale tra i tre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA