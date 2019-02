Diretta Juventus Torino Primavera/ Streaming video e tv: le formazioni del derby

Juventus Torino Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido, alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 16 febbraio 2019, sarà naturalmente uno dei pezzi forti della diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Il derby della Mole, in qualsiasi categoria, è appuntamento sempre attesissimo, inoltre Juventus Torino Primavera ha anche il vantaggio di essere una partita potenzialmente molto incerta, perché a livello Primavera i granata non hanno nulla da invidiare ai bianconeri, anzi li precedono in classifica di ben sette lunghezze. Il Torino infatti è in corsa per l’accesso diretto alla finali scudetto senza dover passare dai playoff, oltre che ancora in gara pure in Coppa Italia Primavera, dall’alto dei suoi 36 punti, mentre la Juventus a quota 29 dopo il recente successo contro il Milan deve difendere il sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso almeno ai playoff.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus Torino Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 13.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO PRIMAVERA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Juventus Torino Primavera, disegniamo i bianconeri di mister Francesco Baldini secondo il modulo 4-3-3: Dadone in porta, protetto da una difesa a quattro con Bandeira, Capellini, Gozzi e Anzolin da destra a sinistra. Nel terzetto di centrocampo invece i possibili titolari bianconeri sono Francofonte, Morrone e Portanova, così come in attacco potremmo vedere in campo dal primo minuto Rosa, Moreno e Monzialo. Il Torino di Federico Coppitelli dovrebbe invece rispondere con il modulo 3-5-2: Sportelli, Ferigra e Marcos a formare la retroguardia a tre davanti al portiere Gemello, ecco poi Ghazoini, De Angeli, Onisa, Kone e Michelotti che da destra a sinistra potrebbero essere i cinque titolari a centrocampo, infine la coppia d’attacco, probabilmente formata da Belkheir e Rauti.



