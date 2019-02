Diretta Rally di Svezia 2019/ Wrc, streaming video DAZN: il percorso (16 febbraio)

Dopo le grandi emozioni delle prime special stage di ieri ecco che torna sotto ai riflettori il Rally di Svezia 2019, una delle prove più attese e più veloci del Mondiale Wrc. Tra le nevi del grande nord ecco che i protagoniste del campionato rally sono pronti a regalare grandi emozioni: oggi poi è previsto un percorso davvero speciale che toccherà un po’ tutti i classici tracciati intorno a Hof Finnskog, ben noti per questo storico evento e non dimentichiamo che oggi si passerà anche a Vargasen sede della famosissima Colin’s Crest. In ogni caso il via della prima prova per il Rally di Svezia 2019 di oggi è atteso verso le ore 7,44, mentre il service a Torsby per la Wrc è stato previsto per le ore 20.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI SVEZIA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Svezia 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà due finestre in diretta, alle ore 9.00 e poi alle 13.00. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Svezia.

RALLY DI SVEZIA 2019: IL TRACCIATO DI OGGI

Come detto prima, ci attende una grande giornata per il Rally di Svezia 2019 anche solo controllando il tracciato previsto oggi. Ecco infatti che saranno 8 le special stage previste e di fatto si toccheranno un po’ i luoghi classici per questo appuntamento del Mondiale Wrc. Ecco quindi che si partirà questa mattina con la SS9 di Rammen 1 lunga 23,13 km, mentre a seguire vi saranno le SS10 e 11 di Hagfors 1 e Vargasen 1. Dopo una piccola pausa i protagonisti della gara riaffronteranno già dalle ore 13.00 le tre prove della mattina a cui sono state aggiunte la SS15 di Karldstad e soprattutto la prova speciale sprint di Torsby, lunga appena 2,/80 km e posta proprio nelle vicinanze del car service. Da tenere d’occhio ovviamente la special stage di Vargasen dove ci sarà la famosissima cresta: qui in onore di Colin McRae il comitato ha organizzato già nel 2008 un premio per il salto più lungo sulla cresta, il Colin’s Crest Award, vinto l’anno scorso dal norvegese Mads Ostlberg (42 metri).



