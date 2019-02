Diretta Rimini Imolese/ Streaming e tv: i liguri a caccia dei primi posti! (Serie C)

Rimini Imolese, partita che è in programma sabato 16 febbraio 2019 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. Derby dell’Emilia-Romagna con i padroni di casa ancora in grave difficoltà in classifica, in una stagione segnata da diversi cambi tecnici in panchina. Dopo il ko di Teramo, il Rimini nel turno infrasettimanale ha dovuto cedere il passo in casa alla Feralpisalò, ritrovandosi con Teramo e Fano appena sopra la zona play out, col Giana Erminio terzultimo a inseguire a due punti di distanza. Resta quarta in classifica invece l’Imolese, che in questo campionato sta recitando il ruolo di matricola terribile. Dopo il colpaccio di Gubbio gli emiliani hanno pareggiato in casa senza reti contro la Sambenedettese, restando a due punti di distanza dalla Triestina seconda ma facendosi superare dalla Feralpisalò, ora terza con un punto di vantaggio sulla squadra di Alessio Dionisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Rimini Imolese, non ci sarà la possibilità di collegarsi sui canali free o pay sul satellite o sul digitale terrestre. Sarà però visibile la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento al portale, vedendo il match su smart tv o tramite pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI RIMINI IMOLESE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Neri di Rimini. I padroni di casa romagnoli schiereranno Giacomo Nava estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Venturini, Marchetti e Valerio Nava titolari. Kalombo sarà l’esterno laterale di destra e Guiebre l’esterno laterale di sinistra, mentre a centrocampo per vie centrali si muoveranno il macedone Alimi, Montanari e Candido. In attacco, tandem composto da Arlotti e da Volpe. Risponderà l’Imolese con Rossi tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Sciacca, Boccardi, Carini e il belga Fiore. A centrocampo spazio al terzetto formato da Bnsaja, Carraro e Hraiech, mentre Mosti avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo Cappelluzzo-Lanini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno il Rimini partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Alessandro Calori, mentre Marco Martini, allenatore dell’Imolese, risponderà con un 4-2-3-1. Il match d’andata ha fatto registrare una netta vittoria dell’Imolese, che ha piegato 3-1 il Rimini con i gol di Mosti, Lanini e De Marchi. Al 29 marzo 2018, in Serie D, risale l’ultimo precedente a Rimini tra le due squadre, 2-1 per i romagnoli il risultato finale.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, Imolese favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Rimini. Vittoria interna quotata 1.80 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.90 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.10 la quota dell’over 2.5 e a 1.65 la quota dell’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA