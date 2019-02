Diretta Roma Napoli Primavera/ Streaming video e tv: sfida in zona playoff

Roma Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Davide Miele della sezione Aia di Torino, sarà una sfida certamente fra le più significative della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1. L’appuntamento è per le ore 11.00 di questa mattina, sabato 16 febbraio 2019, quando Roma Napoli Primavera ci dirà molto sul cammino e le ambizioni di queste due formazioni nel torneo in corso. La Roma attualmente è quarta con 35 punti in classifica, saldamente in zona playoff e con il concreto obiettivo anche di entrare nelle prime due posizioni che darebbero l’accesso diretto alle finali scudetto, anche se i giallorossi sono reduci da una sconfitta sul campo del Chievo che ne ha rallentato il cammino. Il Napoli invece nella scorsa giornata ha vinto contro il Palermo, salendo a quota 25 punti: settimo posto per i partenopei, che di conseguenza occupano quella che a fine stagione sarebbe la prima posizione esclusa dai playoff. Oggi migliorare la situazione non sarà facile, ma l’obiettivo del Napoli Primavera è certamente agganciare il sesto posto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma Napoli Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 11.00, in questo caso sul canale in chiaro disponibile al numero 60 del telecomando: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Roma Napoli Primavera. Alberto De Rossi deve fare i conti con qualche squalifica e potrebbe proporre il seguente 4-3-3: Zamarion in porta, Semeraro terzino destro, Trasciani e Coccia nella coppia difensiva centrale e Greco a sinistra; a centrocampo disegniamo il terzetto con Sdaigui, Pezzella e Riccardi, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere D’Orazio e Cangiano ai fianchi della prima punta Celar. La risposta del Napoli di Roberto Baronio dovrebbe prevedere il 3-4-1-2 con Idasiak in porta; davanti a lui Zanoli, Esposito e Senese nella difesa a tre; in mediana la coppia formata da D’Alessandro e Mamas, mentre Mezzoni a destra e Zanon a sinistra saranno i due esterni. Agirà invece qualche metro più avanti Gaetano, in posizione da trequartista in appoggio ai due attaccanti Sgarbi e Palmieri.



