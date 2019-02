Diretta Sambenedettese Fano/ Streaming e tv: bel derby marchigiano! (Serie C)

Sambenedettese Fano, partita in programma sabato 16 febbraio alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. Lo 0-0 ottenuto in casa dell’Imolese è stato sicuramente un passo avanti considerando la posizione di classifica, ma non ha fatto altro che prolungare il digiuno dalla vittoria per la Sambenedettese, che ormai dura dallo scorso 19 gennaio, ovvero da cinque partite consecutive di campionato. Il derby marchigiano trova la Samb appaiata alla Vis Pesaro al confine della zona play off, mentre il Fano nell’ultimo turno di campionato è riuscito a risollevarsi dalla zona play out, agganciando Teramo e Rimini e portandosi a +2 dalla Giana Erminio terzultima. Cammino complicato anche quello dei granata, che prima di battere il Teramo in casa nello scontro diretto avevano raccolto un solo punto nelle precedenti quattro partite di campionato.

Sambenedettese Fano si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre collegandosi sul canale numero 60 di Sportitalia, con la diretta streaming video via internet disponibile collegandosi sul sito sportitalia.com. Streaming che sarà a disposizione anche per gli abbonati al sito elevensports.it, come per ogni altra partita del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. I padroni di casa marchigiani schiereranno Sala in porta e Miceli, Biondi e Fissore titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio per Caccetta, Ilari e Bove per vie centrali, mentre Rapisarda sarà l’esterno laterale di destra e Cecchini l’esterno laterale di sinistra. In attacco confermato il tandem Russotto-Di Massimo. Risponderà l’Imolese con Voltolini in porta e una difesa a tre con Magli, Celli e l’uruguaiano Sosa titolari. La fascia destra sarà affidata a Vitturini e la fascia sinistra a Liviero, mentre Lulli, Tascone e Filippini si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco Scardina farà coppia con Ferrante.

Gli schieramenti tattici vedranno sia la Sambenedettese allenata da Giorgio Roselli, sia il Fano guidato in panchina da Massimo Epifani scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza. Il match d’andata ha fatto registrare un pareggio per 1-1, col Fano in vantaggio grazie ad Acquadro ma poi raggiunto da una rete di Stanco nella ripresa. Il 29 ottobre 2017 è terminato a reti bianche l’ultimo precedente di campionato disputato allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, mentre l’ultima vittoria interna della Sambenedettese contro il Fano risale all’1-0 del 17 settembre 2016.

Per quanto riguarda le scommesse sul match, Sambenedettese favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Fano. Vittoria interna quotata 2.00 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.15 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 3.90 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.15 la quota dell’over 2.5 e a 1.60 la quota dell’under 2.5.



