Diretta Teramo Monza/ Streaming e tv: grande momento per i brianzoli (Serie C)

Teramo Monza si gioca sabato 16 febbraio alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. Nonostante il passo falso di Trieste, i brianzoli si sono confermati in crescita nel turno infrasettimanale di campionato, battendo con un secco 2-0 il Vicenza e confermando i progressi procurati anche dal massiccio mercato invernale operato dalla società. L’obiettivo del Monza è quello di assestarsi in una posizione di classifica ideale per giocarsi i play off da protagonista: i biancorossi cercheranno continuità contro un Teramo sempre impelagato nei bassifondi della classifica. Dopo la boccata d’ossigeno della vittoria contro il Rimini, gli abruzzesi sono usciti sconfitti dal campo del Fano, facendosi agganciare proprio dai marchigiani e restando con due soli punti di vantaggio sulla Giana Erminio terzultima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Teramo Monza, non ci sarà la possibilità di collegarsi sui canali free o pay sul satellite o sul digitale terrestre. Sarà però visibile la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento al portale, vedendo il match su smart tv o tramite pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO MONZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi schiereranno il senegalese Gomis tra i pali e una difesa a tre con Caidi, il ceko Polak e Fiordaliso titolari. A centrocampo Proietti, Persia e Giorgi si muoveranno come centrali, mentre Spighi sarà l’esterno laterale di destra e Armeno l’esterno laterale di sinistra. La coppia offensiva sarà quella composta da Infantino e Sparacello. Risponderà il Monza con Guarna in porta e una difesa a quattro composta da Lepore, Scaglia, Negro e Anastasio, schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. A centrocampo spazio a Galli, Lora e Armellino, mentre D’Errico sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto dal brasiliano Reginaldo e da Marchi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici vedranno il Teramo partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Agnore Maurizi, mentre Cristian Brocchi, allenatore del Monza, risponderà con un 4-2-3-1. Abruzzesi corsari nel match d’andata disputato allo stadio Brianteo, deciso da una rete di Caidi in apertura di primo tempo. Le due squadre non si affrontano a Teramo dal precedente del 9 ottobre 2005, il confronto si chiuse con un pareggio per 1-1.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse sul match, Monza favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Teramo. Vittoria interna quotata 3.10 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 2.30 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.15 la quota dell’over 2.5 e a 1.60 la quota dell’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA