Diretta Ternana Triestina/ Streaming video e tv: è crisi per gli umbri (Serie C)

Ternana Triestina, che si gioca sabato 16 febbraio alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. Solo due punti nelle ultime sei partite di campionato per la Ternana che sembra pagare il grande sforzo compiuto per recuperare la grande quantità di partite saltate a inizio stagione. Rossoverdi al momento fuori dalla zona play off dopo l’ultima sconfitta sul campo dell’Albinoleffe ed ora chiamati ad un altro impegno difficile contro la Triestina seconda in classifica. Pareggiando contro il Sudtirol gli alabardati hanno visto allargarsi di due punti la forbice di distacco verso il Pordenone, ora primo a +9: al di là del sogno della vetta, la Triestina si è comunque espressa con una continuità notevole nelle ultime settimane, ma deve guardarsi dall’assalto della Feralpisalò, lontana dalla seconda piazza solamente una lunghezza.

Per seguire la diretta tv di Ternana Triestina, non ci sarà la possibilità di collegarsi sui canali free o pay sul satellite o sul digitale terrestre. Sarà però visibile la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento al portale, vedendo il match su smart tv o tramite pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Libero Liberati per Ternana Triestina. I padroni di casa umbri schiereranno Gagno tra i pali e una difesa tre composta dal francese Diakité, da Russo e da Bergamelli. A centrocampo mancherà lo squalificato Altobelli, espulso nell’ultimo match sul campo dell’Albinoleffe. Al suo posto spazio a Boateng, Pobega e Furlan per vie centrali sulla mediana, mentre la fascia destra sarà affidata a Defendi e la fascia sinistra all’honduregno Rivas. In attacco Vantaggiato farà coppia con Marilungo. Risponderà la Triestina con Offredi a difesa della porta, Malomo schierato in posizione di terzino destro e Frascatore schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i centrali di difesa saranno lo sloveno Codromaz e Lambrughi. A centrocampo Coletti e Maracchi saranno i playmaker arretrati, con Beccaro, Bariti e Procaccio incursori offensivi alle spalle dell’unico attaccante di ruolo, l’uruguagio Granoche.

Gli schieramenti tattici vedranno la Ternana partire con un 3-5-2 scelto come modulo di partenza dal mister Alessandro Calori, mentre Massimo Pavanel, allenatore della Triestina, risponderà con un 4-2-3-1. Il match d’andata tra le due formazioni si è concluso in parità, 1-1 con vantaggio umbro di Marilungo e pari alabardato di Petrella. Pari anche nell’ultimo precedente disputato a Terni il 17 gennaio 2006, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie B: finì 2-2 il confronto allo stadio Liberati.

Per quanto riguarda le scommesse sul match, Triestina favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Ternana. Vittoria interna quotata 3.10 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.00 la quota per l’eventuale pareggio ed Eurobet propone a 2.30 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sul numero di gol segnati nel match, Bwin offre a 2.15 la quota dell’over 2.5 e a 1.60 la quota dell’under 2.5.



