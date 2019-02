Diretta Udinese Inter Primavera/ Streaming video e tv: nerazzurri favoriti a Udine

Udinese Inter Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni della sezione Aia di Rovereto, si gioca alle ore 11.00 di questa mattina, sabato 16 febbraio 2019, e sarà uno degli anticipi della diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1. Le ambizioni in classifica delle due squadre sono molto diverse ma altrettanto importanti: Udinese Inter Primavera vedrà infatti sfidarsi i bianconeri friulani fanalino di coda e i nerazzurri a caccia di un posto ai playoff e magari anche della qualificazione diretta alle finali scudetto, per le quali serve però almeno il secondo posto. L’Inter invece è quinta a quota 33 punti dopo la vittoria sul campo del Sassuolo, ma la seconda piazza dista quattro punti ed è di conseguenza un obiettivo ancora possibile, anche perché i nerazzurri hanno una partita da recuperare. Calcoli ben di versi per l’Udinese, che occupa l’ultimo posto con 12 punti: il rischio retrocessione è concreto per i friulani, che devono andare a caccia di punti contro ogni avversario, anche se contro l’Inter certamente non sarà semplice.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Udinese Inter Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 11.00, in questo caso sul canale numero 225 della piattaforma di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER PRIMAVERA

Proviamo adesso a disegnare le probabili formazioni per Udinese Inter Primavera. I friulani di David Sassarini potrebbero schierarsi con il 5-3-2: in porta Gasparini, davanti a lui da destra a sinistra un possibile reparto a cinque con Donadello, Filipiak, Parpinet, Vasko e Battistella; centrocampo invece a tre uomini, che dovrebbe vedere titolari Gertsos, Ndreu e in posizione più avanzata Kubala, in appoggio ai due attaccanti Bocic e Lirussi. Armando Madonna invece dovrebbe schierare la sua Inter secondo il modulo 4-2-3-1: Dekic in porta, protetto dalla difesa a quattro con Zappa, Ntube, Nolan e Grassini da destra a sinistra. In mediana invece ci attendiamo la coppia formata da Pompetti e Roric, ecco poi sulla linea della trequarti agire Gavioli a destra, Schirò in posizione centrale e Salcedo a sinistra, a sostegno della prima punta Merola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA