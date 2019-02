Diretta Vicenza Fermana/ Streaming video e tv: possibile riscatto per due (Serie C)

Vicenza Fermana, che viene diretta dal signor Natilia, si gioca alle ore 16:30 di sabato 16 febbraio per la ventisettesima giornata nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019: allo stadio Romeo Menti si incrociano due squadre che, almeno sulla carta, possono lottare per le alte sfere della classifica ma che in questo momento devono fare i conti con una situazione non esattamente brillante. Entrambe per esempio hanno perso nel turno infrasettimanale: il LaneRossi è caduto sul campo del Monza, contro una squadra che sta sicuramente risalendo la corrente ma che era anche reduce dal ko di Trieste, e dunque poteva essere aggredita in modo diverso per minarne altre certezze. E’ invece arrivata una sconfitta interna per la Fermana, sorpresa da un Gubbio in rapida crescita: anche così però resta deludente il risultato ottenuto dai marchigiani, che ambivano a diventare la prima alternativa al Pordenone (e lo erano diventati) ma adesso devono quasi preoccuparsi di riuscire a giocare i playoff. Dunque possibile riscatto per entrambe in questa diretta di Vicenza Fermana; aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori valutando in maniera ravvicinata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Fermana come sappiamo infatti campionato e Coppa Italia di Serie C sono esclusiva – a parte qualche partita singola – del portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce queste gare in diretta streaming video. Dovrete dunque avvalervi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone per poi abbonarvi alla piattaforma, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERMANA

Dunque per Vicenza Fermana Michele Serena deve rivedere qualcosa nella squadra caduta a Monza: può tornare titolare Arma come centravanti, sempre supportato da Giacomelli e Guerra che saranno schierati un passo indietro. A centrocampo Zonta e Nicolò Bianchi dovrebbero essere nuovamente le mezzali, magari però con Zarpellon in cabina di regia per dare maggiore spinta offensiva; in difesa troveremo sempre Davide Bianchi e Martin come laterali, in mezzo Bizzotto può sostituire Pasini e affiancare Mantovani per fare da schermo al portiere Grandi. La Fermana va in campo con il 3-5-2: Scrosta, Urbinati e Comotto sono la difesa che Flavio Destro destina davanti a Marcantognini, con Iotti e Sarzi Puttini che dunque avanzano la loro posizione andando a giocare in qualità di laterali a centrocampo. Con Lamine Fofana in cabina di regia, ecco Maurizi e Giandonato che si muoveranno da interni; il reparto avanzato dovrebbe prevedere nuovamente Zerbo e Lupoli, occhio però a Malcore che, arrivato dalla Serie B (Cittadella) spera di avere una maglia dal primo minuto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA